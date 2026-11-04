Khai mạc đợt phim kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn và 117 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ

Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Trung tâm Văn hoá tỉnh phát biểu khai mạc đợt phim

Tại buổi khai mạc, các đại biểu đã xem phim tài liệu “Lạng Sơn miền biên ải” và phim truyện “Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ”. Bộ phim tài liệu đã khắc họa đậm nét dấu ấn lịch sử, nét đẹp của vùng đất và con người xứ Lạng cùng những thành tựu của tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ lịch sử. Bộ phim truyện tái hiện sinh động, chân thực thân thế và cuộc đời hoạt động cách mạng cùng những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc đợt phim

Bên cạnh 2 bộ phim chiếu tại đêm khai mạc, trong đợt phim, công chúng sẽ được thưởng thức những tác phẩm điện ảnh đặc sắc gồm thể loại phim phóng sự tài liệu, phim truyện như: Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ, Hoa trong bão, Đường về quê mẹ, Sống cùng lịch sử, Mùi cỏ cháy, Khoảnh khắc chiến tranh, Vĩ tuyến 17 ngày đêm, Lạng Sơn miền biên ải, Hoàng Văn Thụ - Người con xứ Lạng...

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vũ trang tỉnh tham dự lễ khai mạc đợt phim

Đợt phim diễn ra từ ngày 16/10 đến ngày 30/11/2026 tại Rạp chiếu phim Đông Kinh và các điểm chiếu phim lưu động trên địa bàn tỉnh.

Các em học sinh trên địa bàn tỉnh tham dự lễ khai mạc đợt phim

Qua đợt phim nhằm góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết; tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.