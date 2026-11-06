Khai mạc đợt 2 Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc tại Thái Nguyên

Đại biểu dự khai mạc.

Dự chương trình có đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi; đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi.

Ban Tổ chức tặng hoa các đoàn tham gia.

Cuộc thi năm nay được tổ chức thành hai đợt tại tỉnh Lâm Đồng và Thái Nguyên, quy tụ 33 đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập, với khoảng 800 thí sinh tham gia.

Riêng đợt 2 tại Thái Nguyên có 17 đơn vị nghệ thuật, với hơn 400 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là hoạt động chuyên môn có quy mô lớn, tạo không gian giao lưu, trình diễn và đánh giá chất lượng nghệ thuật độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Không chỉ tôn vinh tài năng nghệ thuật, Cuộc thi còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng lực lượng và hoạt động biểu diễn nhạc cụ dân tộc trong cả nước.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh vai trò của âm nhạc truyền thống trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc, là sự kết tinh tâm hồn, bản sắc và sức sáng tạo của các thế hệ người Việt Nam.

Đồng chí đề nghị Hội đồng Giám khảo bảo đảm đánh giá công tâm, khách quan, chú trọng chất lượng nghệ thuật, kỹ thuật biểu diễn và giá trị sáng tạo của các tiết mục.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng phát biểu.

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng khẳng định bên cạnh phát triển kinh tế, Thái Nguyên luôn quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Đồng chí cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lựa chọn Thái Nguyên là địa điểm tổ chức đợt 2 của Cuộc thi. Đồng thời khẳng định tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức, bảo đảm các điều kiện để Cuộc thi diễn ra trang trọng, an toàn và chất lượng. Việc đăng cai tổ chức Cuộc thi cũng là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật và quảng bá hình ảnh Thái Nguyên.

Một tiết mục độc tấu tại chương trình.

Thông qua các tiết mục độc tấu, hòa tấu đặc sắc, Cuộc thi góp phần khẳng định giá trị và sức sống của nhạc cụ dân tộc trong đời sống đương đại; khuyến khích nghệ sĩ tìm tòi, sáng tạo trên nền tảng truyền thống, phát hiện và bồi dưỡng tài năng nghệ thuật, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Một tiết mục biểu diễn tại chương trình.

Đợt 2 Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc – 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 12-11.