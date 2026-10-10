Khai mạc Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi lần thứ nhất

Toàn cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Dự hội nghị còn có ông Csaba Kőrösi, nguyên Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 (2022-2023); ông Didier Le Bret, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

Về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí: Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Giáo sư Trần Thanh Vân, Giám đốc Trung tâm ICISE, cùng đại diện các ban, sở, ngành và nhiều nhà khoa học trong nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, trước tác động ngày càng tăng do biến đổi khí hậu, quá trình chuyển đổi của nền kinh tế thế giới cũng diễn ra mạnh mẽ. Những chuyển động này cho thấy nguồn lực cho phát triển đang ngày càng tập trung hơn vào các lĩnh vực phục vụ chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ và nâng cao khả năng chống chịu.

Điều đó đang tạo ra những yêu cầu mới đối với mô hình tăng trưởng của các quốc gia, trong đó có Việt Nam với nền kinh tế đang phát triển, có độ mở cao, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

“Do vậy, giảm phát thải khí nhà kính không thể tách rời yêu cầu tăng trưởng, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước và ổn định kinh tế-xã hội. Quá trình chuyển đổi chỉ bền vững khi không làm thu hẹp không gian phát triển, mà cần tạo thêm cơ hội phát triển mới cho các quốc gia và người dân”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho biết, biến đổi khí hậu đang tác động sâu sắc đến sinh kế, an ninh nguồn nước, năng lượng, lương thực và triển vọng phát triển.

Quá trình chuyển đổi đặt ra yêu cầu vừa đổi mới mô hình tăng trưởng, vừa bảo đảm công bằng và khả năng thích ứng của cộng đồng. Những thách thức ấy đòi hỏi các quốc gia, địa phương cùng chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

“Chúng tôi kỳ vọng tri thức khoa học được kết nối với quyết định chính sách, các nguồn lực được kết nối với nhu cầu thực tiễn và những quan điểm khác nhau được trao đổi trên tinh thần tôn trọng, hợp tác. Đối thoại này sẽ góp một tiếng nói của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á vào tiếng nói chung của quốc tế, qua đó hiện thực hóa những cam kết quốc tế về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, đồng chí Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gắn kết chặt chẽ với an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thương mại, tài chính công và kinh tế, Đối thoại Quy Nhơn được khởi xướng nhằm xây dựng một diễn đàn trao đổi cởi mở, tin cậy và định hướng hành động.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại Trung tâm ICISE. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Phiên bản đầu tiên (Zero Version) diễn ra trong hai ngày quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao, bao gồm đại diện chính phủ, các tổ chức quốc tế, ngân hàng phát triển, doanh nghiệp và các nhà khoa học hàng đầu.

Chương trình làm việc bao gồm các phiên toàn thể cấp cao, các phiên đối thoại song song và hội thảo chuyên môn sâu. Nội dung thảo luận xoay quanh các chủ đề then chốt như: khoa học khí hậu, an ninh năng lượng, quá trình khử carbon, tài chính chuyển đổi, chuỗi giá trị toàn cầu, rủi ro khí hậu và khả năng chống chịu, cùng các chính sách kinh tế-đầu tư liên quan.

Việc tổ chức thành công Đối thoại Quy Nhơn năm 2026 là bước thử nghiệm quan trọng để rút kinh nghiệm về nội dung và công tác vận hành, tạo tiền đề hướng tới các kỳ đối thoại thường niên bắt đầu từ năm 2027, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược giữa Việt Nam, các quốc gia Đông Nam Á và các đối tác trước những thách thức của biến đổi khí hậu toàn cầu.