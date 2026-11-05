Khai mạc Đối thoại chính sách Việt Nam-Malaysia về thúc đẩy kinh tế số

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đối thoại. (Ảnh: MINH DUY)

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam, Bộ Kỹ thuật số Malaysia và Tập đoàn Phát triển kinh tế số Malaysia (MDEC) đồng tổ chức Đối thoại chính sách Việt Nam-Malaysia về thúc đẩy kinh tế số.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Johan nhấn mạnh rằng sự phát triển bùng nổ của công nghệ số đang làm thay đổi sâu sắc diện mạo nền kinh tế toàn cầu, định hình lại phương thức vận hành của doanh nghiệp, chính phủ và cuộc sống người dân.

Đại sứ dự báo, quy mô kinh tế số toàn cầu sẽ đạt mốc 28 nghìn tỷ USD vào năm 2026, đóng góp tới 22% GDP thế giới. Trong bối cảnh đó, cả Malaysia và Việt Nam đều coi chuyển đổi số là hạt nhân trung tâm trong chiến lược phát triển quốc gia nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Johan nhấn mạnh chuyển đổi số là xu thế tất yếu. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Jamal Sharifuddin Johan chỉ ra sự đồng điệu lớn trong tham vọng phát triển của hai nước. Tại Malaysia, kinh tế số đã đóng góp hơn 25% GDP vào năm 2025 và quốc gia này đang tích cực triển khai Kế hoạch hành động trí tuệ nhân tạo quốc gia 2026-2030 cùng chiến lược Malaysia Digital 2030 (tạm dịch “Chiến lược Kỹ thuật số Malaysia 2030”) để đưa tỷ trọng này lên 30% vào năm 2030.

Đại sứ dẫn chứng sự bùng nổ của thị trường thương mại điện tử Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026. Chỉ trong năm nay, tính đến tháng 9, tổng doanh số trên bốn sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki đạt 441,97 nghìn tỷ đồng, tăng 44,47% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng hàng hóa tiêu thụ đạt khoảng 3,28 tỷ sản phẩm, tăng 12,46%.

Trong quý 3/2026, tổng doanh số trên bốn sàn thương mại điện tử trên đạt 150,38 nghìn tỷ đồng, với sản lượng tiêu thụ 1.089,1 triệu sản phẩm. So với cùng kỳ năm 2025, doanh số tăng 45,16%, trong khi sản lượng tăng 10,13%.

Đại sứ Malaysia đánh giá cao sự phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam trong thời gian qua. (Ảnh: MINH DUY)

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong 8 tháng năm 2026. Trong đó, giao dịch qua điện thoại di động chiếm ưu thế về số lượng với 14 tỷ lượt, đạt giá trị 58,4 triệu tỷ đồng, tăng tương ứng 35,33% và 2,39% so với cùng kỳ năm 2025.

Đối với kênh Internet, tổng số giao dịch đạt hơn 4,4 tỷ lượt, tương ứng giá trị 81,1 triệu tỷ đồng, tăng 46,57% về số lượng và 21,77% về giá trị. Trong khi đó, thanh toán bằng mã QR code tiếp tục mở rộng với 311 triệu giao dịch, tổng giá trị 274,2 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 6,66% và 25,85%.

Ở chiều ngược lại, Đại sứ Malaysia khẳng định thế mạnh vượt trội của quốc gia này về phát triển hạ tầng số hiện đại, hệ thống trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và mạng lưới thanh toán kỹ thuật số an toàn.

Sự kết hợp giữa năng lực hạ tầng vững chắc của Malaysia và hệ sinh thái kinh tế số năng động, giàu tinh thần đổi mới sáng tạo của Việt Nam được đánh giá hứa hẹn góp phần bảo đảm lợi ích chuyển đổi số lan tỏa rộng rãi đến các doanh nghiệp, kể cả vừa và nhỏ (SMEs), cùng toàn thể cộng đồng.

Đối thoại hứa hẹn mở ra cơ hội mới cho sự hợp tác Việt Nam-Malaysia trong lĩnh vực kinh tế số. (Ảnh: MINH DUY)

Về phía Việt Nam, ông Đào Ngọc Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế và xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết rằng cuộc đối thoại này diễn ra đúng vào thời điểm Việt Nam và Malaysia vừa kỷ niệm hai năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11/2024.

Theo ông Đào Ngọc Đạt, quan hệ thương mại Việt Nam-Malaysia ghi nhận bước tăng trưởng tích cực trong năm 2025, với tổng kim ngạch trao đổi hàng hóa đạt 21,59 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước. Malaysia xuất khẩu sang Việt Nam 12,94 tỷ USD hàng hóa, tập trung vào các mặt hàng điện tử, hóa chất, dầu khí, kim loại và máy móc thiết bị.

Trong khi đó, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Malaysia đạt 8,65 tỷ USD. Cơ cấu trao đổi thương mại này cho thấy sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa hai nền kinh tế, với các lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng thương mại.

Ông Đào Ngọc Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế và xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: MINH DUY)

Những thành tựu quan trọng này tạo ra một nền tảng vững chắc để tiếp tục mở rộng hợp tác song phương sang các lĩnh vực mới đầy hứa hẹn. Đặc biệt, sự phát triển của kinh tế số sẽ giúp chuyển hóa mối quan hệ đối tác chiến lược thành những kết quả thực tiễn mang lại lợi ích thiết thực.

Đối với Việt Nam, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xem là các động lực chủ chốt cho sự phát triển nhanh chóng và bền vững. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định rõ kinh tế số là trụ cột then chốt cho sự tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Việt Nam đặt ra mục tiêu cụ thể là kinh tế số sẽ đóng góp ít nhất 30% vào GDP vào năm 2030 và hướng tới 50% vào năm 2045. Quá trình này được hỗ trợ mạnh mẽ thông qua Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và các chiến lược phát triển kinh tế số toàn diện. Cùng với đó, Việt Nam cũng đã ban hành nhiều khung pháp lý quan trọng như luật về chuyển đổi số hay đạo luật trí tuệ nhân tạo tiên phong.