Khai mạc đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực

Chỉ trong một tuần, hệ thống camera AI được triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát hiện, ghi nhận và gửi thông báo phạt nguội đối với 4.007 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Công nghệ này đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng, hỗ trợ lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trên các tuyến đường.