Khai mạc đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực
Sáng 28/9, tại Hà Nội, Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực khai mạc với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế. Hội nghị do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam - Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức, đúng dịp kỷ niệm 50 năm hợp tác Việt Nam - UNESCO.
Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương. Về phía Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn. Đặc biệt hội nghị có sự tham dự của Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, Chủ tịch kỳ họp thứ 49 Ủy ban Di sản Thế giới, cùng các đại sứ, chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện các tổ chức quốc tế về di sản.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khai-mac-doi-thoai-chau-a-thai-binh-duong-ve-di-san-va-tinh-xac-thuc-419742.htm