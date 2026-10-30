Các đại biểu dự khai mạc Diễn tập.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông - công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và 170 lực lượng là thành viên Đội ứng cứu sự cố an ninh mạng tỉnh, cán bộ phụ trách an ninh mạng, công nghệ thông tin, chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh chương trình khai mạc Diễn tập.

Báo cáo khái quát tại khai mạc diễn tập nêu rõ: Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã nghiêm túc quán triệt, triển khai công tác bảo đảm an ninh mạng; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 12 văn bản, Tiểu ban An ninh mạng tỉnh ban hành 8 văn bản chỉ đạo; tổ chức kiểm tra công tác an ninh mạng, an toàn thông tin tại 31 cơ quan, đơn vị, địa phương; kiểm tra, đánh giá, dán tem an toàn thông tin cho 7.366 thiết bị điện tử. Đến nay đã có 110 hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh được phê duyệt cấp độ an toàn.

Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức 4 hội nghị, 13 lớp tập huấn, phổ biến Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân cho hàng nghìn lượt cán bộ, công chức; phối hợp Cục An ninh xây dựng Đề án Trung tâm An ninh mạng tỉnh và ký hợp đồng thuê dịch vụ giám sát, ứng cứu sự cố với VNCERT.

Trong năm 2026 chưa phát hiện sự cố tấn công mạng nghiêm trọng, nhưng qua công tác kiểm tra, giám sát, Công an tỉnh đã phát hiện nhiều nguy cơ tiềm ẩn về an ninh mạng.

Nhận thức rõ những nguy cơ, thách thức đó, Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Tiểu ban An ninh mạng tỉnh) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam tổ chức khai mạc Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất, năm 2026.

Để bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan trong quá trình diễn tập, Công an tỉnh đã thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo và ban hành nội quy, quy chế đối với lực lượng tham gia. Cuộc diễn tập được tổ chức trên môi trường mạng ảo, mô phỏng trên nền tảng Cyber Range, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hệ thống thông tin đang vận hành thực tế.

Với 170 lực lượng là thành viên tham gia diễn tập, Ban Tổ chức đã chia thành 17 tổ (mỗi tổ 10 thành viên, có 1 tổ trưởng). Các tình huống tấn công sẽ được Ban Tổ chức trực tiếp công bố trong quá trình diễn tập để bảo đảm tính bất ngờ, khách quan, sát với thực tế; các đội sẽ thi phân tích, điều tra và xử lý sự cố dưới sự giám sát, chấm điểm chặt chẽ của Ban giám khảo. Qua đó, lực lượng kỹ thuật được rèn luyện thực chất kỹ năng phát hiện, phân tích, điều tra và xử lý sự cố sát với thực tế; đồng thời tăng cường khả năng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong công tác ứng cứu, xử lý các tình huống mất an toàn thông tin.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại khai mạc Diễn tập.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn nhấn mạnh: Tỉnh Ninh Bình xác định “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá chiến lược, là động lực chủ yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh”; mục tiêu đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương và chuyển đổi số.

Việc đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ dẫn đến nguy cơ làm mở rộng bề mặt tấn công trên không gian mạng, từ đó dẫn đến các tiềm ẩn về mất an toàn, an ninh mạng, như: Trung tâm dữ liệu, hệ thống thông tin dùng chung, cổng thông tin điện tử, dữ liệu ngành, dữ liệu công dân… Chương trình diễn tập hôm nay không chỉ là dịp để kiểm tra, trang bị kiến thức, kỹ năng, mà quan trọng hơn là rèn luyện năng lực phối hợp thực chiến cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh và lực lượng chuyên trách các cơ quan, đơn vị.

Để chương trình diễn tập đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các lực lượngtham gia diễn tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật chiến thuật, học đi đôi với hành, lấy tình huống thực tế làm trung tâm và hiệu quả xử lý làm thước đo cao nhất; tập trung tiếp thu, ghi chép đầy đủ kiến thức để áp dụng thực tế tại cơ quan, đơn vị mình. Ban giám khảo tổ chức đánh giá khách quan, công bằng, chính xác, bám sát các tiêu chí đã được thống nhất; tập trung đánh giá thực chất năng lực phát hiện, phân tích và xử lý sự cố, khả năng tuân thủ quy trình, phối hợp, báo cáo, khắc phục sau sự cố cũng như thời gian và hiệu quả ứng phó.

Ban Tổ chức và các lực lượng bảo đảm kỹ thuật cần phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt nhất các điều kiện phục vụ diễn tập; theo dõi sát tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tuyệt đối không để hoạt động diễn tập gây ảnh hưởng đến các hệ thống thông tin đang vận hành thực tế.

Các lực lượng tham gia Diễn tập.

Sau chương trình diễn tập yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc rà soát lại phương án ứng cứu sự cố của đơn vị mình; củng cố nguồn nhân lực, kiểm tra công tác sao lưu dữ liệu, quản lý tài khoản, phân quyền truy cập, vá lỗ hổng bảo mật... Đồng thời, phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp đa ngành giữa Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các doanh nghiệp viễn thông - công nghệ để xây dựng thế trận an ninh mạng toàn diện, vững chắc trên địa bàn tỉnh.