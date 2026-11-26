Khai mạc diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)

Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập.

Cuộc diễn tập tác chiến lần này nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tổ chức chuẩn bị, thực hành tác chiến phòng không bảo vệ Thủ đô. Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trong kiểm chứng tính khả thi của các kế hoạch tác chiến, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện tư duy lý luận, phương thức tổ chức và vận dụng nghệ thuật tác chiến phòng không trong điều kiện chiến tranh hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tại khai mạc diễn tập. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)

Diễn tập VK-26 được tổ chức trên địa bàn rộng, với sự tham gia của nhiều lực lượng, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, trong đó có nhiều sản phẩm do Quân đội nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và cải tiến. Quá trình chuẩn bị, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện theo quy định; công tác tham mưu, tổ chức, điều hành được triển khai sát ý định diễn tập và điều kiện thực tế của từng lực lượng. Thành ủy Hà Nội ban hành chỉ thị lãnh đạo, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai nhiệm vụ diễn tập. Bộ Tư lệnh xây dựng kế hoạch tổng thể, xác định rõ lộ trình, tiến độ từng nội dung; từ hoàn thiện văn kiện, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật đến tổ chức luyện tập, bảo đảm các khâu được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ.

Các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ; chủ động xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm, xác định rõ tiến độ thực hiện; tổ chức luyện tập nghiêm túc, chặt chẽ, đúng ý định.

Phát biểu chỉ đạo tại khai mạc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Ban chỉ đạo, Ban tổ chức điều hành diễn tập chặt chẽ, khoa học, đúng chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; chú trọng kiểm chứng tính khả thi của kế hoạch tác chiến Vòm phòng không bền vững, chủ động xây dựng phương án ứng phó với các hình thái, phương thức tác chiến hiện đại, nhất là những loại hình tác chiến mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh cần xây dựng các tình huống giả định phức tạp, sát thực tế để đánh giá đúng khả năng chiến đấu, làm cơ sở bổ sung, hoàn thiện kế hoạch tác chiến ở các cấp. Các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện đúng trình tự, nội dung, chức trách, nhiệm vụ; vận dụng linh hoạt, sáng tạo lý luận vào thực tiễn, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng phòng không các quân chủng, binh chủng, phòng không lục quân, phòng không nhân dân và các lực lượng trong khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận phòng không rộng khắp, nhiều tầng, nhiều lớp, phát huy sức mạnh tổng hợp.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập phát biểu tại khai mạc. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, quy định của Ban chỉ đạo; nắm chắc lý luận quân sự, tình hình địa bàn, thực hiện đúng cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tổ chức thực hành tác chiến theo đúng nguyên tắc. Đối với lực lượng thực binh, bắn đạn thật, phải chuẩn bị chu đáo vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn dược; tổ chức huấn luyện bổ sung, kiểm tra chặt chẽ các điều kiện an toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hành, làm tốt công tác giữ bí mật.

Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Diễn tập VK-26 có ý nghĩa quan trọng trong kiểm chứng lý luận và thực tiễn tổ chức tác chiến phòng không bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới. Mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn, địa bàn rộng, nhiều lực lượng tham gia, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện công tác chuẩn bị, từ lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng hệ thống văn kiện đến chuẩn bị thao trường, bãi tập và các điều kiện bảo đảm, quyết tâm tổ chức diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra.