Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông đa nền tảng, hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về nhận thức, năng lực và ý thức tuân thủ pháp luật. Văn hóa pháp luật không chỉ là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm tính hợp pháp của hoạt động báo chí mà còn là nền tảng hình thành bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm xã hội của người làm báo.