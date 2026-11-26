Khai mạc diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô Hà Nội
Sáng 26/11, Ban Chỉ đạo Diễn tập Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững (VK-26) bảo vệ Thủ đô Hà Nội.
Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đại biểu chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khai-mac-dien-tap-tac-chien-vom-phong-khong-ben-vung-bao-ve-thu-do-ha-noi-246261126113036534.htm