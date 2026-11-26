Các đại biểu tham dự diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững (VK-26) bảo vệ Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đình Hiệp

Dự và chỉ đạo diễn tập có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu tham dự diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững (VK-26) bảo vệ Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đình Hiệp

Dự khai mạc có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo và đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Về phía Hà Nội có Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững là hình thức huấn luyện tổng hợp quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai kế hoạch tác chiến phòng không bền vững trên phạm vi toàn quân.

Thông qua diễn tập, các cơ quan, đơn vị có điều kiện thử nghiệm, kiểm chứng và hoàn thiện tư duy, lý luận tác chiến phòng không ở các cấp chiến lược, chiến dịch, chiến thuật. Đồng thời, đánh giá tính khả thi của các phương án, kịp thời bổ sung, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập phát biểu. Ảnh: Đình Hiệp

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, những năm qua, toàn quân tập trung xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu đồng bộ. Điều chỉnh thế bố trí chiến lược và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân phù hợp với điều kiện mới.

Trong đó, Thủ đô Hà Nội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm đầu não chính trị, hành chính, quốc phòng, an ninh của cả nước. Những năm qua, thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập ở cấp xã, phường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, khả năng phối hợp giữa các lực lượng; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với cuộc diễn tập VK-26, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá, đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, tổ chức trên địa bàn rộng, huy động nhiều lực lượng, phương tiện, trang bị kỹ thuật, trong đó có nhiều loại khí tài mới do Quân đội nghiên cứu, sản xuất, cải tiến.

Công tác chuẩn bị cho diễn tập được triển khai chu đáo, đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ đạo diễn tập, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội với Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan, đơn vị chức năng.

Để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành diễn tập chặt chẽ, khoa học, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Các đại biểu tham dự diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững (VK-26) bảo vệ Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đình Hiệp

Quá trình tổ chức diễn tập phải chú trọng kiểm chứng tính khả thi của các kế hoạch, phương án tác chiến; xây dựng, xử lý các tình huống giả định sát với thực tiễn, nhất là những hình thái tác chiến hiện đại, như: Tiến công bằng UAV, tên lửa bay thấp, tập kích vào sở chỉ huy, sân bay, kho tàng và các trung tâm chỉ huy.

Thông qua các tình huống, các đơn vị cần đánh giá thực chất khả năng trinh sát, phát hiện, cảnh báo sớm, năng lực kháng nhiễu, khả năng chỉ huy, điều hành và hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng, cũng như khả năng khôi phục lực lượng, phương tiện sau khi bị tiến công.

Đối với các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu chấp hành nghiêm trình tự các bước tham mưu tác chiến; tổ chức phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và lực lượng phòng không nhân dân.

Quá trình thực hành cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo lý luận tác chiến phòng không vào từng tình huống cụ thể, phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức chỉ huy và thực hành tác chiến.

Diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững (VK-26) bảo vệ Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đình Hiệp

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị phải duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, chấp hành pháp luật của nhà nước và các quy định của Ban Chỉ đạo diễn tập. Đối với các đơn vị thực binh bắn đạn thật, phải thực hiện nghiêm quy trình chuẩn bị, kiểm tra kỹ thuật vũ khí, khí tài, đạn dược trước khi sử dụng; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn trong quá trình thực hành diễn tập.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, các lực lượng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, phát huy tốt nhất năng lực, trình độ và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, góp phần hoàn thành tốt các nội dung, chương trình diễn tập, qua đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực tổ chức tác chiến phòng không bền vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đối với lực lượng tham quan, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu chấp hành nghiêm quy định, tập trung nghiên cứu, nắm chắc các nội dung diễn tập để học tập, rút kinh nghiệm và vận dụng tại cơ quan, đơn vị mình. Từ năm 2027, nội dung tác chiến vòm phòng không bền vững sẽ được đưa vào diễn tập phòng thủ của các tỉnh, quân khu.

Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần chủ động nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện nghệ thuật tác chiến và kế hoạch tác chiến vòm phòng không bền vững ở các cấp, làm cơ sở tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập, sẵn sàng xử lý các tình huống.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm cao, sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội, cùng sự chuẩn bị nghiêm túc, tích cực của Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, lực lượng phục vụ, cuộc diễn tập VK-26 sẽ thành công tốt đẹp.