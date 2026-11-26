Dự khai mạc có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo TP Hà Nội và đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Cuộc diễn tập tác chiến lần này nhằm kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tổ chức chuẩn bị, thực hành tác chiến phòng không bảo vệ Thủ đô. Đồng thời kiểm chứng tính khả thi đối với các kế hoạch tác chiến; qua đó tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện tư duy lý luận, phương thức tổ chức và vận dụng nghệ thuật tác chiến phòng không trong điều kiện chiến tranh hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại khai mạc diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Cuộc diễn tập quy mô lớn, được tổ chức trên địa bàn rộng, với sự tham gia của nhiều lực lượng, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, trong đó có nhiều sản phẩm do Quân đội nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và cải tiến. Quá trình chuẩn bị, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện theo quy định; công tác tham mưu, tổ chức, điều hành được triển khai sát ý định diễn tập và điều kiện thực tế của từng lực lượng. Thành ủy Hà Nội ban hành chỉ thị lãnh đạo, UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố triển khai nhiệm vụ diễn tập; xây dựng kế hoạch tổng thể, xác định rõ lộ trình, tiến độ từng nội dung, từ hoàn thiện văn kiện, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật đến tổ chức luyện tập, bảo đảm các khâu, các bước được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ. Các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ; chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao đổi với lãnh đạo TP Hà Nội về công tác chuẩn bị diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo tại khai mạc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Ban chỉ đạo, Ban tổ chức chỉ đạo, điều hành diễn tập chặt chẽ, khoa học; chú trọng kiểm chứng tính khả thi của kế hoạch tác chiến Vòm phòng không bền vững, chủ động xây dựng phương án ứng phó với các hình thái, phương thức tác chiến hiện đại, nhất là những loại hình tác chiến mới; xây dựng các tình huống giả định phức tạp, sát thực tế để đánh giá đúng khả năng chiến đấu, làm cơ sở bổ sung, hoàn thiện kế hoạch tác chiến ở các cấp. Các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện đúng trình tự, nội dung, chức trách, nhiệm vụ; vận dụng linh hoạt, sáng tạo lý luận vào thực tiễn, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng phòng không các quân chủng, binh chủng, phòng không lục quân, phòng không nhân dân và các lực lượng trong khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận phòng không rộng khắp, nhiều tầng, nhiều lớp, phát huy sức mạnh tổng hợp.

Sau khai mạc, các khung tập thực hiện các nội dung diễn tập.

Cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Thông tin liên lạc làm nhiệm vụ tại diễn tập.

Cán bộ, nhân viên Bộ tư lệnh 86 thực hiện nhiệm vụ tại diễn tập.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, vận dụng sáng tạo lý luận quân sự vào thực tiễn địa bàn, thực hiện đúng cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tổ chức thực hành tác chiến. Đối với lực lượng thực binh, bắn đạn thật, phải chuẩn bị chu đáo vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn dược; tổ chức huấn luyện bổ sung, kiểm tra chặt chẽ các điều kiện an toàn và làm tốt công tác giữ bí mật.