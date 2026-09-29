Khai mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Cao Lộc

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị, phổ biến kế hoạch và quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung diễn tập.

Chủ tịch UBND xã Cao Lộc báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập

Cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Cao Lộc năm 2026 diễn ra từ ngày 29/9 đến ngày 30/9, chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2 là chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển hoạt động địa phương vào trạng thái thời chiến; giai đoạn 3 là thực hành tác chiến phòng thủ.

Thượng tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu khai mạc diễn tập

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; khả năng tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng hiệp đồng của lực lượng vũ trang và năng lực huy động, tổ chức các nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, không bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đề nghị: Các lực lượng tham gia diễn tập quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung diễn tập; phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương và chức năng tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang trong toàn bộ quá trình diễn tập.

Cùng đó, chấp hành nghiêm quy chế, quy định của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tổ chức điều hành diễn tập đúng nguyên tắc, sát thực tế, vận dụng linh hoạt vào điều kiện cụ thể của địa phương; bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về mọi mặt…

Cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập các nội dung theo kế hoạch

Sau khai mạc đã diễn ra các nội dung diễn tập theo kế hoạch. Dự kiến cuộc diễn tập sẽ bế mạc vào ngày 30/9/2026.