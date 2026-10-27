Khai mạc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026

Dự và chỉ đạo diễn tập tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập PT-26. Về phía Quân khu 4 có Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu.

Dự điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ trì tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Cuộc diễn tập PT-26 có quy mô lớn, diễn ra trên địa bàn rộng với sự tham gia của 16 khung tập thuộc Quân khu 4 và 33 khung tập thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Diễn tập huy động nhiều chủng loại vũ khí, trang bị hiện đại, trong đó có các sản phẩm do Quân đội nghiên cứu, chế tạo và cải tiến.

Nội dung diễn tập tập trung cụ thể hóa Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Kết luận số 64-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu khai mạc diễn tập tại điểm cầu Quân khu 4. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu khai mạc diễn tập, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu, hiệp đồng tác chiến của lực lượng vũ trang và các sở, ban, ngành.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Thành Cường

Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ của Ban Chỉ đạo và các địa phương, đơn vị. Đặc biệt, trước ngày khai mạc, các lực lượng đã tổ chức kiểm tra, tham quan thực địa nhiều nội dung quan trọng tại Nghệ An như: Sở chỉ huy diễn tập, Căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu, cơ sở sản xuất công nghiệp quốc phòng, vận tải đường thủy và đặc biệt là thực binh Phòng không nhân dân đánh địch tiến công đường không bảo vệ địa bàn.

Tại tỉnh Nghệ An, đợt diễn tập lần này cũng là dịp vận dụng, kiểm chứng các bộ văn bản hướng dẫn mới do Học viện Quốc phòng biên soạn về hoạt động của các sở, ban, ngành trong khu vực phòng thủ.

Các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thiếu tướng Lê Văn Long - Phó Tư lệnh Quân khu 3, Tổng đạo diễn diễn tập; Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Thành Cường

Cuộc diễn tập PT-26 khẳng định bước phát triển mới trong tư duy lý luận và thực tiễn tác chiến phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để cuộc diễn tập PT-26 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập chặt chẽ, đánh giá đúng thực chất năng lực tác chiến và công tác tham mưu của từng khung tập; chủ động bố trí thời gian, nghiên cứu kỹ tài liệu, vận dụng sáng tạo cơ chế lãnh đạo, điều hành sát với bối cảnh chiến tranh hiện đại, công nghệ cao; chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự. Đồng thời, chấp hành nghiêm các quy tắc an toàn về người, vũ khí trang bị, khí tài và tài sản của Nhân dân trong suốt quá trình thực binh.