Khai mạc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4

Tham dự có lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu. Về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh lễ khai mạc - Ảnh: T.D

Đại biểu tham dự lễ khai mạc diễn tập - Ảnh: T.D

Quân khu 4 là địa bàn trọng yếu trong thế trận phòng thủ chung của cả nước, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về địa chính trị, địa quân sự, giữ vai trò cầu nối giữa hai miền Bắc-Nam.

Diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026 có quy mô lớn, địa bàn rộng, được tổ chức tại nhiều địa phương, với sự tham gia của nhiều thành phần, lực lượng. Đây là cuộc diễn tập đầu tiên trong nhiệm kỳ 2025-2030 do Bộ Quốc phòng chỉ đạo, có nhiều nội dung mới, khó, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ khai mạc diễn tập - Ảnh: T.D

Thông qua diễn tập nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời kiểm nghiệm cơ chế vận hành, khả năng tổ chức thế trận phòng thủ, làm cơ sở nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện lý luận và điều chỉnh quyết tâm tác chiến bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc diễn tập - Ảnh: T.D

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, đồng chí Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; việc xây dựng văn kiện chỉ đạo, tổ chức kiểm tra và thành lập các khung tập được triển khai tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo và các lực lượng tổ chức điều hành diễn tập chặt chẽ, khoa học; theo dõi, hướng dẫn các khung tập thực hiện đầy đủ nội dung, bảo đảm đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc diễn tập - Ảnh: T.D

Đồng chí nhấn mạnh, quá trình diễn tập cần bám sát thực tiễn các cuộc xung đột quân sự, chiến tranh công nghệ cao, nghiên cứu phương thức tác chiến mới, nhất là việc sử dụng vũ khí không người lái; xây dựng, vận dụng phương án tác chiến phù hợp, chú trọng thế bố trí lực lượng chủ lực trong thế trận phòng thủ địa phương.

Các lực lượng tham gia phải chấp hành nghiêm quy định, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an toàn về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Các đơn vị đến tham quan diễn tập phải báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo, làm cơ sở nghiên cứu, vận dụng và tổ chức diễn tập tại đơn vị mình.