Khai mạc diễn tập tác chiến Cụm 10 trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026

Dự khai mạc có đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Dự khai mạc có các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương tham gia diễn tập.

Cụm 10 gồm 5 xã, phường: Bắc Gia Nghĩa (cụm trưởng), Nam Gia Nghĩa, Trường Xuân, Thuận An và Quảng Tân.

Toàn cảnh lễ khai mạc diễn tập tác chiến Cụm 10 trong KVPT tỉnh năm 2026

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, cuộc diễn tập được tổ chức thực hiện theo Chỉ thị số 11 ngày 21/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2026 và Kế hoạch số 486 của UBND tỉnh về tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ xã, phường trong KVPT năm 2026.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng cho biết, diễn tập diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; các hình thái chiến tranh mới như chiến tranh không gian mạng, chiến tranh hỗn hợp, tác chiến bằng thiết bị bay không người lái (UAV) đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác xây dựng KVPT.

Sau hơn 1 năm sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lâm Đồng có không gian địa lý rộng, địa bàn đa dạng. Vì vậy, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý tình huống ngay từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi lễ khai mạc diễn tập

Cụm 10 có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội, là khu vực kết nối trung tâm đô thị Gia Nghĩa với các vùng sản xuất nông nghiệp, các tuyến giao thông nội tỉnh và liên tỉnh. Địa hình đồi núi, rừng, thung lũng đan xen với khu vực đô thị tạo điều kiện hình thành thế trận phòng thủ liên hoàn.

Bên cạnh đó, các địa phương trong cụm có những đặc điểm về an ninh, trật tự cần được chú trọng. Khu vực đô thị như Bắc Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa đặt ra yêu cầu trong quản lý cư trú, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa tội phạm và xử lý các vấn đề trên không gian mạng. Tại Trường Xuân, Thuận An, Quảng Tân, công tác quản lý đất đai, lâm nghiệp, vận động quần chúng, giữ gìn an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng là những nội dung cần được quan tâm.

Cuộc diễn tập là dịp kiểm tra, đánh giá năng lực vận hành cơ chế trong KVPT theo phương châm “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, lực lượng quân sự và công an làm nòng cốt”, qua đó nâng cao khả năng phối hợp, xử lý tình huống, giữ vững ổn định chính trị, không để bị động, bất ngờ.

Để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng yêu cầu các lực lượng tham gia quán triệt tinh thần diễn tập thực chất, chống hình thức, bệnh thành tích; chấp hành nghiêm kỷ luật, kế hoạch điều hành và phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong từng vị trí, nhiệm vụ.

Cụm 10 gồm 5 xã, phường: Bắc Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa, Trường Xuân, Thuận An và Quảng Tân

Các địa phương, lực lượng cần gắn nội dung diễn tập với đặc điểm địa bàn sau sáp nhập; chú trọng xây dựng thế trận phòng thủ phù hợp với từng khu vực. Trong đó, Bắc Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa tập trung vào các phương án bảo vệ mục tiêu trọng điểm, quản lý cư trú, xử lý tình huống an ninh mạng; Trường Xuân, Thuận An, Quảng Tân chú trọng công tác vận động quần chúng, nắm địa bàn, giải quyết các vấn đề về đất đai, lâm nghiệp ngay từ cơ sở.