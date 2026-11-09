Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2026

Quang cảnh khai mạc.

Dự và chỉ đạo khai mạc có Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1; Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1; đại diện các đơn vị Bộ Quốc phòng và các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1.

Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu và đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên dự khai mạc.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Quân khu 1 và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dự khai mạc.

Để chuẩn bị công tác diễn tập năm 2026, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch thực hiện diễn tập phòng thủ, phòng thủ dân sự nhiệm kỳ 2026-2030, đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh năm 2026.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hệ thống văn bản, văn kiện diễn tập, triển khai xây dựng, chuẩn bị các khu vực diễn tập đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1 phát biểu khai mạc diễn tập.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1 khẳng định: Thái Nguyên là địa bàn quan trọng, có vị trí chiến lược trên địa bàn Quân khu. Những năm qua, địa phương đã phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; chỉ đạo thực hiện phòng thủ dân sự, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại biểu dự khai mạc diễn tập KVPT tỉnh.

Thái Nguyên là địa phương đầu tiên của Quân khu 1 thực hiện diễn tập cấp tỉnh. Cuộc diễn tập sẽ giúp Quân khu rút ra những kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao trình độ hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng vũ trang địa phương với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. Đồng thời, giúp củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững mạnh, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu tại buổi khai mạc diễn tập.

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập, từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong năm 2026.

Các lực lượng tham gia diễn tập bám sát kịch bản diễn tập, tình hình thực tế của địa phương và tính chất nhiệm vụ của từng ngành. Các lực lượng tham gia thực cần quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, quy ước trong diễn tập, chủ động rà soát, kiểm tra toàn diện mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, phương tiện.

Theo kế hoạch, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 09 đến 11-11. Việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu, hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị; khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Thông qua diễn tập sẽ là cơ sở để xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Quân khu 1, đại diện các cơ quan, đơn vị đã tham quan, kiểm tra các khu vực căn cứ hậu cần - kỹ thuật thuộc khu vực diễn tập.