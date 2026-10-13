Khai mạc diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng Phòng không khu vực phía Nam năm 2026

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Cục trưởng Cục Phòng không lục quân, Phó Chủ nhiệm Phòng không toàn quân phát biểu khai mạc diễn tập. Ảnh: Ân Tiến

Phát biểu khai mạc diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy khẳng định, cuộc diễn tập là dịp quan trọng để kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sử dụng vũ khí, trang bị và năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễn tập. Ảnh: Ân Tiến

Cục trưởng Cục Phòng không lục quân yêu cầu Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo và các đơn vị tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế, quy định trường bắn; tổ chức điều hành khoa học, đánh giá khách quan, chính xác kết quả diễn tập. Các lực lượng tham gia phải phát huy tinh thần đoàn kết, bình tĩnh, tự tin, hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình bài bắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng phòng không khu vực phía Nam năm 2026 có quy mô lớn với sự tham gia của gần 3 ngàn cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị phòng không bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và lực lượng phòng không kiêm nhiệm bộ đội biên phòng.

Trong thời gian 3 ngày, các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập 2 nội dung chính gồm: Diễn tập chiến thuật và bắn đạn thật. Trong đó, các đơn vị tổ chức diễn tập chiến thuật theo mệnh lệnh của Tư lệnh các quân khu, quân đoàn, quân chủng; thực hành các nội dung tiếp nhận vũ khí, khí tài, trang bị; cơ động, chiếm lĩnh trận địa, triển khai đội hình chiến đấu, làm công tác chuẩn bị và thực hành đánh địch tiến công đường không.