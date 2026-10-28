Khai mạc diễn tập chiến đấu xã Châu Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban Tổ chức diễn tập tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc

Xã Châu Sơn cùng 2 xã Kiên Mộc và Đình Lập là các xã tổ chức diễn tập cấp xã cuối cùng trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh trong tổng số 17 xã, phường.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Châu Sơn diễn ra trong 2 ngày, tiến hành theo 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1: tập trung chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3: thực hành chiến đấu phòng thủ, vận dụng các nội dung đã chuẩn bị để xử lý tình huống theo phương án diễn tập.

Các đại biểu tham dự khai mạc diễn tập chiến đấu xã Châu Sơn năm 2026

Đây là nội dung quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng tham mưu, phối hợp của lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Phát biểu tại buổi khai mạc, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị Ban tổ chức diễn tập và các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kế hoạch, nội dung và quy định của Ban Chỉ đạo; điều hành các nội dung đúng trình tự, bảo đảm tính liên hoàn, sát thực tế và phù hợp với tình hình địa phương.

Quá trình diễn tập cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, với các ban, ngành, đoàn thể; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện.

Lãnh đạo xã Châu Sơn phát biểu tại buổi khai mạc diễn tập

Lãnh đạo xã Châu Sơn điều hành hội nghị trong chương trình diễn tập

Ngay sau khai mạc, các lực lượng tham gia diễn tập tại xã Châu Sơn tiến hành thực hiện các nội dung diễn tập theo kế hoạch.