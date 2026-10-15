Khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực nâng cao năng lực phòng thủ xã Ea Kar năm 2026

Đại tá Nguyễn Duy Tráng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Tiểu ban 2 Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu khai mạc.

Dự lễ khai mạc có Đại tá Nguyễn Duy Tráng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Tiểu ban 2 Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, cùng các thành viên Tổ đạo diễn tỉnh. Về phía xã Ea Kar có ông Trần Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Ea Kar; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Nguyễn Minh Chuyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; cùng các thành viên khung diễn tập của xã.

Cuộc diễn tập diễn ra, từ ngày 14 đến ngày 15/10/2026, với 3 giai đoạn chính: chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ.

ông Trần Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Ea Kar; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Nguyễn Minh Chuyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; cùng các thành viên khung diễn tập của xã.

Để chuẩn bị cho cuộc diễn tập, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Kar đã chủ động tham mưu Đảng ủy xã ban hành nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập; tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai, thành lập Ban Tổ chức, các cơ quan giúp việc và các khung tập; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. Hệ thống văn kiện chỉ đạo, văn kiện bảo đảm và văn kiện diễn tập được xây dựng theo quy định, bảo đảm phục vụ các nội dung, tình huống trong quá trình thực hành diễn tập.

Bên cạnh đó, địa phương đã tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ diễn tập; hoàn thiện hệ thống biển bảng, tiếp nhận và cấp phát quân trang cho lực lượng tham gia; sửa chữa, hoàn chỉnh khu căn cứ chiến đấu giả định, xây dựng hệ thống công sự, trận địa phục vụ thực binh. Lực lượng dân quân được điều động, tổ chức huấn luyện thực binh theo kế hoạch, góp phần bảo đảm các nội dung diễn tập diễn ra đúng yêu cầu và đạt mục đích đề ra.

Các thành viên khung diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Ea Kar năm 2026.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời, đây cũng là dịp kiểm tra, đánh giá khả năng vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, năng lực xử lý tình huống và việc vận dụng các phương án tác chiến phòng thủ vào thực tiễn.

Trên cơ sở kết quả diễn tập, địa phương sẽ rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ phù hợp với tình hình thực tế, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Ea Kar.