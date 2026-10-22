Cuộc diễn tập diễn ra trong 2 ngày, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời tăng cường khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.

Quang cảnh lễ khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Thuận năm 2026.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Thuận năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lý Văn Giúp, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã trong tình hình mới. Đây là dịp để địa phương vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh vào thực tiễn; qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh.

Đại tá Lý Văn Giúp, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, phát biểu khai mạc diễn tập.

Đại tá Lý Văn Giúp đề nghị Ban Tổ chức và các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kế hoạch, nội dung và quy định của Ban Chỉ đạo; điều hành các nội dung đúng trình tự, bảo đảm tính liên hoàn, sát thực tế và phù hợp với tình hình địa phương. Quá trình diễn tập cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng với các ban, ngành, đoàn thể; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Thuận năm 2026 gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 tập trung chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2 là tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3 là thực hành chiến đấu phòng thủ, vận dụng các nội dung đã chuẩn bị để xử lý tình huống theo phương án diễn tập.

Đồng chí Phạm Thanh Phong, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân Thuận, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ, ra nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và thực hiện lệnh động viên cục bộ.

Cuộc diễn tập được tiến hành theo phương pháp vận hành cơ chế, xử lý các tình huống từ thấp đến cao. Qua đó, xã Tân Thuận hướng đến nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền; tăng cường khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng với các cơ quan, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.

Đồng chí Phan Minh Khoẻ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tân Thuận, công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Đồng thời, cuộc diễn tập góp phần rèn luyện khả năng xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh; nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các lực lượng tham gia; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.