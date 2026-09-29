Dự khai mạc diễn tập có đồng chí Lê Chí Hiếu, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Các đại biểu dự lễ khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Khánh Bình năm 2026.

Cuộc diễn tập có đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Lý Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức diễn tập tỉnh, yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện đúng nội dung, yêu cầu và ý định diễn tập; bảo đảm sát thực tế và an toàn tuyệt đối.

Việc tổ chức thực binh xử lý các tình huống về quốc phòng - an ninh cần bám sát thực tế, linh hoạt, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, qua đó nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống ngay từ cơ sở.

Đại tá Lý Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức diễn tập tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã nhằm đánh giá, rà soát, bổ sung và hoàn thiện các phương án, kế hoạch; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý tình huống quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban tổ chức diễn tập xã, chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Khánh Bình - một trong những nội dung của cuộc diễn tập.

Các lực lượng tham gia diễn tập thực binh xử lý tình huống A2.

Đại tá Lý Văn Cường (thứ hai từ trái sang) và lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Khánh Bình tặng quà động viên các lực lượng hoàn thành nội dung thực binh.

Qua diễn tập, các lực lượng rèn luyện khả năng xử lý tình huống, nâng cao năng lực phối hợp, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.