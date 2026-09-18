Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, yêu cầu bám sát kế hoạch, ý định diễn tập.

Cuộc diễn tập diễn ra trong 1,5 ngày đêm (18 và 19/9), gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

Trong đó, nội dung thực binh phòng thủ dân sự với các tình huống phòng, chống cháy nổ, cứu sập, khắc phục hậu quả địch tiến công hoả lực.

Các đại biểu tham dự khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường An Xuyên năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục xây dựng KVPT vững chắc trong tình hình mới với cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, lực lượng quân sự và công an làm nòng cốt.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập bám sát kế hoạch, ý định diễn tập, vận dụng linh hoạt giữa lý luận và thực tiễn, phát huy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh sát thực tế địa phương.

Song song đó, chấp hành nghiêm quy định về an toàn, bảo mật thông tin; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện; bảo quản tốt cơ sở vật chất, tài sản tại các khu vực diễn tập.

Đồng chí Hồ Văn Chung, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường An Xuyên, điều hành hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ ra nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng theo tình huống diễn tâp.

“Ngay sau khi kết thúc, ban tổ chức diễn tập phường An Xuyên tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, làm cơ sở nâng cao khả năng xây dựng và vận hành cơ chế KVPT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành nhấn mạnh./.