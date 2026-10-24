Khai mạc Diễn đàn và Triển lãm nông nghiệp quy mô lớn tại Campuchia

Phó Thủ tướng Sok Chenda Sophea phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Minh Hưng/PV TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sự kiện do Bộ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Campuchia, phối hợp cùng Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tổ chức trong khuôn khổ Sáng kiến “Hand-in-Hand” (Cùng nhau hành động), cùng với các đối tác trong nước và quốc tế. CAFE 2026 góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của Campuchia trong việc chuyển đổi ngành nông nghiệp trở thành động lực tăng trưởng kinh tế có tính cạnh tranh cao, giàu đổi mới và khả năng chống chịu tốt hơn.

Khách hàng tìm hiểu một thiết bị máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp được trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Minh Hưng/PV TTXVN tại Campuchia

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Sok Chenda Sophea đánh giá cao vai trò của CAFE 2026 trong việc tạo ra một nền tảng quan trọng nhằm tăng cường hợp tác và kết nối giữa các cơ quan chính phủ, khu vực tư nhân, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, các đối tác phát triển, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, nhà sản xuất nông nghiệp, cộng đồng nông dân và chính những người nông dân.

Ông Sok Chenda Sophea nhấn mạnh thành tựu của Campuchia trong lĩnh vực xuất khẩu gạo với sản lượng đạt 1 triệu tấn, khẳng định đây là minh chứng cho nỗ lực chung của người nông dân, các doanh nghiệp Campuchia, các cơ sở xay xát lúa gạo, các nhà xuất khẩu, các đối tác khu vực tư nhân và các bên liên quan khác.

Khách hàng tìm hiểu tại gian hàng của công ty phân bón Bình Điền của Việt Nam tham gia sự kiện. Ảnh: Minh Hưng/PV TTXVN tại Campuchia

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Công nghiệp, khoa học, công nghệ và đổi mới Hem Vanndy đã kêu gọi tăng cường đầu tư vào công nghệ chế biến và các tiêu chuẩn chất lượng nhằm giúp Campuchia khai thác tối đa giá trị từ sản xuất nông nghiệp, đồng thời củng cố năng lực cạnh tranh xuất khẩu. Ông Hem Vanndy cho biết thêm bộ đang đẩy mạnh củng cố cơ sở hạ tầng chất lượng quốc gia, thúc đẩy các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực sấy khô, bảo quản lạnh và đóng gói. Các ưu tiên của bộ bao gồm phát triển các cụm công nghiệp nông nghiệp với cơ sở hạ tầng dùng chung, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp quy mô nhỏ trở thành nhà cung ứng cho các tập đoàn chế biến thực phẩm đa quốc gia.

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm hoa được trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Minh Hưng/PV TTXVN tại Campuchia

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, bà Hak Delina, chuyên viên kinh doanh quốc tế của Tập đoàn Khmer Foods, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, Khmer Food đã xuất khẩu khoảng 120.000 tấn gạo. Các thị trường xuất khẩu chủ lực của tập đoàn là châu Âu, Mỹ và một số quốc gia châu Á, trong đó có Philippines. Bà nhận định trong những năm gần đây, hoạt động xuất khẩu gạo của Campuchia ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực, đặc biệt tại các thị trường quốc tế. Trên cơ sở đó, Khmer Foods kỳ vọng sản lượng xuất khẩu trong năm nay sẽ tiếp tục tăng.

Bà Rebekah Bell, Đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Campuchia phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện. Ảnh: Minh Hưng/PV TTXVN tại Campuchia

Sự kiện diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 23 - 25/10, với khoảng 400 gian hàng trưng bày máy móc nông nghiệp, các giải pháp kỹ thuật số và thiết bị chế biến thực phẩm. Triển lãm thương mại này tập trung vào 9 mặt hàng chiến lược: gạo, hạt điều, hồ tiêu, rau củ, cá, sắn, cao su, gỗ và xoài và đây không chỉ là nơi trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, mà còn là diễn đàn kết nối giữa nhà sản xuất, nhà chế biến, nhà đầu tư, nhà thương mại, nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách.

Ban tổ chức kỳ vọng triển lãm sẽ thu hút khoảng 25.000 lượt khách tham quan, trong đó có hơn 2.000 nông dân, tạo ra một nền tảng trực tiếp để các nhà sản xuất và đối tác thương mại thiết lập các mối quan hệ kinh doanh.