Khai mạc Diễn đàn và Triển lãm An ninh tài chính số Việt Nam 2026

Sự kiện do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chủ trì, Tổ hợp Truyền thông Việt Nam Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11 tại khách sạn Rex và phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Chi hội trưởng Chi hội phía Nam, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia phát biểu khai mạc.

Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử và các nền tảng số đang mở ra nhiều cơ hội đổi mới dịch vụ tài chính, đồng thời làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng, gian lận tài chính và đánh cắp dữ liệu. Trước thực tế này, chương trình hướng đến kết nối cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia để trao đổi, tìm kiếm giải pháp bảo vệ hệ thống tài chính trước những rủi ro ngày càng phức tạp trên môi trường số.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), Chi hội trưởng Chi hội phía Nam, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh, chuyển đổi số quốc gia đang tạo ra những bước phát triển mạnh mẽ, trong đó lĩnh vực tài chính - ngân hàng giữ vai trò như “mạch máu” của nền kinh tế. Tuy nhiên, đi cùng với tốc độ phát triển của các dịch vụ tài chính số là những thách thức ngày càng lớn về an ninh mạng, an toàn dữ liệu và hoạt động của tội phạm công nghệ cao.

Các đại biểu dự sự kiện.

Việc tổ chức triển lãm công nghệ và giải pháp an ninh tài chính số là cơ hội để giới thiệu những thành tựu, giải pháp tiên tiến từ các ngân hàng, tập đoàn công nghệ và đơn vị cung cấp giải pháp an ninh mạng trong nước cũng như quốc tế. Đây không chỉ là nơi trình diễn công nghệ mà còn tạo điều kiện kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ.

Đặc biệt, thông qua không gian triển lãm mở, Ban tổ chức kỳ vọng người dân có thể trực tiếp trải nghiệm các tình huống rủi ro, nâng cao kỹ năng nhận diện những hình thức lừa đảo trực tuyến và chủ động bảo vệ tài sản số của mình.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh nhấn mạnh, an ninh tài chính số không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý hay riêng các tổ chức tài chính, mà cần có sự chung tay của toàn xã hội để xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và thịnh vượng.

Trong khuôn khổ diễn đàn, phiên toàn thể cấp cao diễn ra tại khách sạn Rex với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị như Cục An ninh mạng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), cùng các hiệp hội, ngân hàng thương mại và doanh nghiệp công nghệ.

Khu vực triển lãm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ giới thiệu các giải pháp an ninh tài chính số, công nghệ AI.

Báo cáo đề dẫn tập trung vào vấn đề an ninh tài chính Việt Nam trong kỷ nguyên AI và công nghệ lượng tử. Các nội dung đề cập đến bảo mật thanh toán thương mại điện tử, bảo vệ doanh nghiệp và cá nhân trước các cuộc tấn công mạng, cũng như vai trò của niềm tin số đối với sự phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế Việt Nam. Các đại biểu thảo luận về những thách thức, cơ hội và yêu cầu bảo vệ chủ quyền số quốc gia trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng.

Song song với phiên toàn thể, hai diễn đàn chuyên đề tập trung vào phát triển thị trường vốn và hệ sinh thái ngân hàng số, Fintech, bảo hiểm số. Đối với lĩnh vực chứng khoán, các nội dung trao đổi xoay quanh việc nâng cao tính minh bạch, khả năng chống chịu của thị trường, mở rộng kênh huy động vốn và tăng cường kết nối giữa ngân hàng với thị trường vốn.

Trong lĩnh vực ngân hàng số và Fintech, chương trình đề cập đến các vấn đề định danh điện tử, xác thực khách hàng, bảo vệ dữ liệu, an ninh khi chia sẻ dữ liệu tài chính và phòng ngừa gian lận công nghệ cao. Bảo hiểm an ninh mạng cũng được đưa ra thảo luận trong bối cảnh doanh nghiệp và tổ chức tài chính phải đối mặt với những rủi ro ngày càng đa dạng trên không gian số.

Bên cạnh hoạt động thảo luận, triển lãm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ giới thiệu các giải pháp an ninh tài chính số, công nghệ AI, thực tế mở rộng (XR), robot và ứng dụng trong ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, Fintech.

Một trong những điểm đáng chú ý là không gian trải nghiệm “Deepfake & Scam Lab”, nơi khách tham quan tiếp cận các tình huống giả mạo bằng công nghệ và lừa đảo trực tuyến. Thông qua trải nghiệm thực tế, người tham gia có thêm cơ hội nhận diện những nguy cơ có thể gặp phải khi giao dịch, thanh toán và sử dụng dịch vụ tài chính trực tuyến.

Các đại biểu tham quan khu vực triển lãm về công nghệ tài chính số.

Đây cũng là một trong những nội dung sát với thực tế khi các hình thức lừa đảo ngày càng lợi dụng công nghệ để giả danh cá nhân, tổ chức, mạo danh sinh trắc học hoặc chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Việc nâng cao nhận thức người dùng cần đi cùng các biện pháp xác thực, bảo mật dữ liệu và năng lực phát hiện, xử lý giao dịch bất thường từ phía các tổ chức cung cấp dịch vụ.

Một điểm nhấn khác là không gian di sản với chủ đề “Hành trình di sản An ninh Tài chính Việt Nam, từ đồng tiền đầu tiên đến Niềm tin số Quốc gia”. Không gian này tái hiện những dấu mốc trong quá trình hình thành và phát triển của hệ thống tài chính Việt Nam, từ việc phát hành đồng tiền Việt Nam đầu tiên năm 1946, xây dựng hệ thống ngân hàng năm 1951, giai đoạn đổi mới và hội nhập đến sự phát triển của thị trường tài chính hiện đại và tài chính số.