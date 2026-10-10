Khai mạc Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư: Tăng cường kết nối, hướng tới tương lai

Sáng nay (10/10), Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”, do Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Việt Nam đăng cai tổ chức, đã khai mạc trọng thể tại TP Đà Nẵng. Diễn đàn khẳng định vai trò là cơ chế đối thoại và hợp tác tư pháp cấp cao, nơi các Tòa án tối cao của các quốc gia ASEAN và TANDTC Trung Quốc cùng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tư pháp.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự phát biểu chào mừng và chỉ đạo diễn đàn.

Tham dự diễn đàn, về phía lãnh đạo TANDTC Việt Nam có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng; các Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến, Lê Tiến, Phạm Quốc Hưng (kiêm Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh); cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc TANDTC và Chánh án TAND TP Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh.

Về phía TP Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; cùng đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy, Công an thành phố, Sở Ngoại vụ và Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

Về phía các bộ, ngành Việt Nam có Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng, cùng đại diện Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp.

Đại biểu quốc tế tham dự diễn đàn có Ngài Trương Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại thẩm phán thứ nhất, Chánh án TANDTC nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Ngài Dato Seri Paduka Steven Chong Wan Oon, Chánh án Tòa án tối cao Vương quốc Brunei Darussalam; Ngài Tha Htay, Chánh án Tòa án tối cao nước Cộng hòa Liên bang Myanmar; Ngài Weerapong Sudawong, Chánh án Tòa án tối cao Vương quốc Thái Lan; Ngài Afonso Carmona, Chánh án Tòa án phúc thẩm nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste; bà Chaing Sinath, Phó Chánh án Tòa án tối cao Vương quốc Campuchia; ông Suharto, Phó Chánh án Tòa án tối cao nước Cộng hòa Indonesia; ông Bounkhouang Thavisack, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; ông Tan Sri Ahmad Terrirudin bin Mohd Salleh, Thẩm phán Tòa án Liên bang Malaysia; bà Amy C. Lazaro-Javier, Ủy viên tư pháp Tòa án tối cao nước Cộng hòa Philippines; ông Pang Khang Chau, Thẩm phán Tòa án tối cao nước Cộng hòa Singapore.

Cùng tham dự diễn đàn còn có các đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và Trung Quốc tại Việt Nam.

Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc diễn đàn.

TANDTC Việt Nam thúc đẩy kết nối tư pháp khu vực

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Văn Quảng nhiệt liệt chào mừng các Chánh án, Phó Chánh án, trưởng đoàn đại biểu Tòa án tối cao các nước ASEAN và Trung Quốc cùng các đại biểu quốc tế đến tham dự tại TP Đà Nẵng; đồng thời cảm ơn lãnh đạo thành phố đã phối hợp, hỗ trợ tổ chức sự kiện.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, sau 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại, quan hệ ASEAN – Trung Quốc không ngừng phát triển, đạt nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là việc nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2021. Trong bối cảnh đó, TANDTC Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức diễn đàn năm 2026, nhân kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN – Trung Quốc, đồng thời làm phong phú thêm các hoạt động trong “Năm ASEAN – Trung Quốc”.

Theo Chánh án Nguyễn Văn Quảng, khi giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc ngày càng sâu rộng, hợp tác tư pháp có vai trò quan trọng trong xây dựng nền tảng pháp lý thuận lợi, bảo vệ công lý và bảo đảm môi trường hợp tác ổn định, minh bạch. Diễn đàn là cơ chế đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác giữa Tòa án tối cao các nước trong khu vực.

Với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”, diễn đàn tập trung trao đổi kinh nghiệm giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, thương mại; đề xuất phương thức nâng cao hiệu quả hợp tác tư pháp; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xét xử, hướng tới hiện đại hóa nền tư pháp, nâng cao tính minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận công lý.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng bày tỏ tin tưởng diễn đàn sẽ tạo không gian trao đổi cởi mở, thực chất, góp phần nhận diện những vấn đề mới, đề xuất định hướng hợp tác hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống Tòa án các nước ASEAN và Trung Quốc trong thời gian tới.

Ngài Trương Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại thẩm phán thứ nhất, Chánh án TANDTC Trung Quốc phát biểu tại diễn đàn.

Tăng cường hợp tác, hướng tới nền tư pháp hiện đại

Phát biểu tại diễn đàn, Ngài Trương Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại thẩm phán thứ nhất, Chánh án TANDTC Trung Quốc đánh giá cao việc TANDTC Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn lần đầu tiên tại một quốc gia ASEAN, đúng dịp kỷ niệm 5 năm hai bên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Ông cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, TANDTC Việt Nam và chính quyền TP Đà Nẵng đối với sự kiện.

Ngài Trương Quân nhấn mạnh, sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại, hợp tác ASEAN – Trung Quốc không ngừng phát triển sâu rộng, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Trong tiến trình đó, hợp tác tư pháp giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố lòng tin, bảo vệ công lý và tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho giao lưu, hợp tác giữa các nước.

Trước những thách thức mới từ hội nhập kinh tế và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, đặc biệt là sự gia tăng các tranh chấp dân sự, thương mại xuyên biên giới và tội phạm công nghệ cao, Chánh án TANDTC Trung Quốc cho rằng các nước ASEAN và Trung Quốc cần tăng cường phối hợp, đổi mới phương thức hợp tác tư pháp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Để thúc đẩy hợp tác, ông đề xuất bốn định hướng trọng tâm: củng cố nhận thức chung trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng chủ quyền tư pháp và hệ thống pháp luật của mỗi nước; tăng cường hợp tác xử lý tranh chấp và phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; đẩy mạnh xây dựng Tòa án số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hoạt động tư pháp; đồng thời mở rộng đối thoại cấp cao, trao đổi chuyên môn, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm giữa các hệ thống Tòa án.

Ngài Trương Quân khẳng định, Tòa án Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Tòa án các nước ASEAN, phát huy vai trò của hợp tác tư pháp trong thúc đẩy phát triển chất lượng cao, góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc – ASEAN ngày càng gắn kết, vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu chào mừng diễn đàn.

Chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động Tòa án

Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh, trong những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN – Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Trong tiến trình đó, hợp tác tư pháp ngày càng có vai trò quan trọng, góp phần củng cố lòng tin, bảo vệ công lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, đồng thời tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho giao lưu, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia.

Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, việc TANDTC Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư thể hiện sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác tư pháp khu vực, tăng cường đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan Tòa án. Đây cũng là cơ hội để các đại biểu trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, các quan hệ dân sự, thương mại xuyên biên giới ngày càng phát triển và những thách thức pháp lý mới không ngừng xuất hiện.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, nâng cao chất lượng xét xử, đẩy mạnh cải cách tư pháp, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động của Tòa án. Những nội dung này có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, bảo đảm tính công bằng, minh bạch và khả năng tiếp cận công lý của người dân.

Với tinh thần đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí bày tỏ tin tưởng diễn đàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cơ chế trao đổi, kết nối quan trọng giữa các cơ quan tư pháp ASEAN và Trung Quốc; góp phần tăng cường sự hiểu biết, củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác thực chất, hướng tới xây dựng nền tư pháp hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi quốc gia và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu.

Đà Nẵng đồng hành xây dựng Tòa án điện tử

Phát biểu tại diễn đàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang bày tỏ vinh dự khi thành phố được lựa chọn đăng cai sự kiện, đồng thời nhấn mạnh vai trò của hợp tác tư pháp trong bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Thông tin về tình hình phát triển địa phương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, GRDP Đà Nẵng ước tăng 10,31%. Thành phố đang tập trung phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, đẩy mạnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, an toàn, thượng tôn pháp luật.

Đáng chú ý, Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương hỗ trợ gần 100 tỷ đồng cho Đề án chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử của Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn, thể hiện quyết tâm đồng hành cùng ngành Tòa án trong hiện đại hóa hoạt động tư pháp, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tin tưởng những trao đổi, sáng kiến tại diễn đàn sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa các cơ quan tư pháp ASEAN và Trung Quốc và sự phát triển bền vững của khu vực.

Các đại biểu dự diễn đàn.

Toàn cảnh Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chánh án, Trưởng đoàn Tòa án tối cao 12 nước chụp ảnh lưu niệm.

Sau phiên khai mạc, dưới sự chủ trì của Phó Chánh án TANDTC Việt Nam Lê Tiến và Chánh án TAND cấp cao TP Thượng Hải (Trung Quốc) Giả Vũ, diễn đàn bước vào các phiên thảo luận với các chủ đề: “Hợp tác giải quyết vụ án hình sự, tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới trong bối cảnh kỷ nguyên số” và “Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Tòa án điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ xét xử và triển vọng tương lai”.

Các tham luận do đại diện Tòa án các nước trình bày tập trung chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, những cách tiếp cận và giải pháp hợp tác trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ số đang tạo ra những cơ hội mới, đồng thời đặt ra không ít yêu cầu và thách thức đối với hoạt động tư pháp.

Tiếp đó, Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số” sẽ thông qua Thông cáo chung Đà Nẵng 2026.

Toàn thể đại biểu tham dự diễn đàn chụp ảnh lưu niệm.

Theo Congly.vn

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