Khai mạc Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư: Tăng cường kết nối, hướng tới nền tư pháp hiện đại

Sáng nay (10/10), Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”, do Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Việt Nam đăng cai tổ chức, đã khai mạc trọng thể tại TP Đà Nẵng. Diễn đàn khẳng định vai trò là cơ chế đối thoại và hợp tác tư pháp cấp cao, nơi các Tòa án tối cao của các quốc gia ASEAN và TANDTC Trung Quốc cùng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tư pháp.