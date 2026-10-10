Khai mạc Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư tại Đà Nẵng

Các đại biểu tham dự khai mạc diễn đàn. Ảnh: T.CÔNG

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại Thẩm phán thứ nhất, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang.

Cùng dự có các chánh án, phó chánh án, trưởng đoàn đại biểu tòa án tối cao các quốc gia thành viên ASEAN; đại sứ, trưởng đoàn các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và đại biểu các bộ, ngành, địa phương.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên trái) trao đổi với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân. Ảnh: T.CÔNG

Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức tại một quốc gia thành viên ASEAN, nhân kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc.

Tăng cường hợp tác tư pháp

Trình bày diễn văn khai mạc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, qua 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại, quan hệ ASEAN - Trung Quốc không ngừng phát triển, đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2021 tạo tiền đề quan trọng để hai bên triển khai các cơ chế hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Trong bối cảnh giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại giữa các nước ASEAN và Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, hợp tác tư pháp góp phần xây dựng nền tảng pháp lý thuận lợi, thực thi công lý, bảo đảm môi trường hợp tác ổn định, minh bạch.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc. Ảnh: T.CÔNG

Diễn đàn lần thứ tư tiếp nối cơ chế đối thoại, hợp tác tư pháp cấp cao giữa Tòa án tối cao các nước ASEAN và Trung Quốc, sau ba kỳ tổ chức tại Nam Ninh, Trung Quốc vào các năm 2014, 2017 và 2022.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cho biết, diễn đàn là dịp để các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vụ án hình sự, dân sự và thương mại có yếu tố xuyên biên giới; đề xuất phương thức tăng cường hợp tác hiệu quả, phù hợp với luật pháp và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng (bên trái) trao đổi với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân. Ảnh: T.CÔNG

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tòa án điện tử, tòa án thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ hiện đại hóa nền tư pháp, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận công lý.

Diễn đàn cũng mở ra không gian trao đổi cởi mở, thực chất, nhận diện sớm những vấn đề mới nổi, các xu hướng dài hạn tác động đến chức năng, nhiệm vụ của hệ thống tòa án các nước ASEAN và Trung Quốc, qua đó bổ sung những định hướng hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu chào mừng. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu chào mừng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang bày tỏ niềm vinh dự khi thành phố được chọn làm địa điểm tổ chức diễn đàn.

Trong bối cảnh kinh tế số, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và các giao dịch xuyên biên giới phát triển nhanh chóng, các quốc gia cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp giải quyết những vấn đề pháp lý mới phát sinh, nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp.

Bí thư Thành ủy cho biết, Đà Nẵng đang tập trung xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng tới trở thành đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế năng động, có sức cạnh tranh trong khu vực.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, thành phố chú trọng xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, an toàn, thượng tôn pháp luật. Trong đó, hoạt động tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, hiệu quả có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Các đại biểu cấp cao của diễn đàn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.CÔNG

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang khẳng định, thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ; chú trọng cải cách tư pháp, chuyển đổi số, xây dựng nền tư pháp hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương bố trí gần 100 tỷ đồng hỗ trợ Đề án chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử của Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn.

Thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để các cơ quan tư pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp, an toàn, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy tin tưởng những trao đổi, sáng kiến tại diễn đàn sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới, tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa các cơ quan tư pháp, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.

Thúc đẩy hợp tác thực chất

Phát biểu tại diễn đàn, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân đánh giá cao vai trò của cơ chế hợp tác tư pháp ASEAN - Trung Quốc, đồng thời nêu bốn đề nghị nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: T.CÔNG

Trước hết, các bên cần tăng cường nhận thức chung trên cơ sở tôn trọng chủ quyền tư pháp và con đường phát triển pháp quyền của mỗi nước; kiên trì nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, tin cậy, tìm kiếm điểm chung và giữ lại khác biệt để thúc đẩy hợp tác thực chất.

Về quản trị rủi ro xuyên biên giới, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc đề nghị tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm mạng, lừa đảo qua mạng, đánh bạc trực tuyến; hoàn thiện cơ chế chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý.

Trong lĩnh vực dân sự, thương mại, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế tương trợ tư pháp, phát huy hiệu quả hòa giải xuyên biên giới, giải quyết tranh chấp trực tuyến, bảo vệ bình đẳng quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể thị trường.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc cũng đề nghị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tòa án số, tố tụng trực tuyến; thận trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ xét xử, kiên trì nguyên tắc thẩm phán dẫn dắt đạo đức tư pháp.

Đồng thời, mở rộng đối thoại cấp cao, đẩy mạnh bồi dưỡng thẩm phán, thảo luận chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm và thông tin, làm phong phú nội dung hợp tác tư pháp.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu tại diễn đàn, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí khẳng định, việc Việt Nam đăng cai diễn đàn thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, có trách nhiệm đối với sự phát triển chung của quan hệ ASEAN - Trung Quốc, nhất quán với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Đánh giá cao các nội dung do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc đề xuất, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh, hợp tác xử lý tội phạm xuyên quốc gia, tranh chấp thương mại xuyên biên giới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng tòa án số là những nội dung thiết thực, mang lại lợi ích chung cho các bên.

Diễn đàn thu hút đông đảo đại biểu tham dự. Ảnh: T.CÔNG

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh cải cách tư pháp luôn là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng.

Việt Nam xem hợp tác quốc tế là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thẩm phán, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí khẳng định, Việt Nam mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác tư pháp với Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc và Tòa án các nước ASEAN trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, bình đẳng, cùng có lợi, đóng góp thiết thực vào việc củng cố pháp quyền trong khu vực và trên thế giới.

Các phiên làm việc của diễn đàn tập trung vào hai nội dung trọng tâm: hợp tác giải quyết vụ án hình sự, tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới trong bối cảnh kỷ nguyên số; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tòa án điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ xét xử, cùng triển vọng tương lai.