Khai mạc Diễn đàn Tư pháp ASEAN-Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dự, phát biểu chào mừng.

Tham dự diễn đàn có khoảng 130 đại biểu trong nước và quốc tế, là cơ chế đối thoại, hợp tác cấp cao giữa Tòa án tối cao các nước ASEAN và Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc. Diễn đàn có chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”. Đây là cơ chế đối thoại và hợp tác tư pháp cấp cao giữa Tòa án tối cao các nước ASEAN và Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc.

Việt Nam tăng cường đối thoại, hợp tác với các nước ASEAN

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các vấn đề pháp lý xuyên biên giới đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, đồng thời nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong hoạt động xét xử.

Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cho biết: Hội nhập quốc tế và cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay đang đặt ra yêu cầu mới đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp, mở rộng hợp tác quốc tế, đáp ứng các cam kết quốc tế ngày càng cao và đa dạng hơn.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cùng với đó, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và thúc đẩy đổi mới, cải cách tư pháp đang được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ hơn bao giờ hết tại các quốc gia ASEAN và Trung Quốc.

Diễn đàn Tư pháp ASEAN-Trung Quốc là cơ chế hợp tác quan trọng giữa các cơ quan tư pháp trong khu vực, là nơi để các cơ quan tư pháp ASEAN và Trung Quốc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết tranh chấp thương mại và dân sự.

Đồng chí nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp. Xác định đây là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư pháp nói chung trong công tác xét xử và giải quyết các vụ án.

Đồng thời, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trong quá trình hội nhập; nhằm xây dựng niềm tin xã hội, bảo đảm công bằng, công lý, góp phần xây dựng xã hội pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Việt Nam mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác tư pháp giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao các nước ASEAN, qua đó đóng góp nhiều hơn nữa vào hợp tác chung giữa ASEAN và Trung Quốc trong thời gian tới

Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí khẳng định: Việc Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn này tiếp tục khẳng định đường lối hợp tác tư pháp trong một ngữ cảnh toàn diện và ngày càng hiệu quả.

Đây là minh chứng cho thấy trách nhiệm của Việt Nam đối với sự phát triển chung của hợp tác ASEAN-Trung Quốc, phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam: độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Các đại biểu cấp cao tham dự diễn đàn cùng chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bắt đầu từ năm 2014, diễn đàn đã được tổ chức ba lần vào các năm 2014, 2017 và 2022 tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn lần thứ tư có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Sự kiện góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác tư pháp khu vực, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp, xây dựng Tòa án điện tử và ứng dụng công nghệ trong hoạt động xét xử.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng thông tin, từ khi thiết lập quan hệ đối thoại vào năm 1991, với sự nỗ lực chung của các bên suốt 35 năm qua, quan hệ ASEAN-Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

ASEAN và Trung Quốc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2003. Đến năm 2021, tại hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại Trung Quốc-ASEAN, hai bên đã chính thức công bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Đây là dấu mốc mang ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc, là tiền đề quan trọng để hai bên triển khai nhiều cơ chế hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Trong bối cảnh đó, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam rất hân hạnh đăng cai tổ chức Diễn đàn tư pháp ASEAN-Trung Quốc lần thứ tư năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm kỷ niệm 5 năm Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động và tầm quan trọng của “Năm ASEAN-Trung Quốc”.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đẩy mạnh hợp tác tư pháp ASEAN-Trung Quốc

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Văn Quảng khẳng định: Với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”, diễn đàn là dịp để các đại biểu sẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vụ án hình sự, dân sự và thương mại có yếu tố xuyên biên giới; đề xuất các phương thức mới để tăng cường hợp tác ngày càng hiệu quả, phù hợp với luật pháp và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng.

Bên cạnh đó, diễn đàn cũng là cơ hội để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng tòa án điện tử, tòa án thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ hiện đại hóa nền tư pháp, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận công lý. Đây là những nội dung quan trọng gắn với trọng trách của tòa án mỗi nước và trách nhiệm chung của Tòa án các nước ASEAN và Trung Quốc.

Đồng chí Trương Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại Thẩm phán thứ nhất, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đồng chí Trương Quân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc, khẳng định: Diễn đàn lần này lấy chủ đề là "Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số", bám sát sự thay đổi của thời đại và xu thế phát triển trong khu vực, nhất định sẽ trở thành sự bảo đảm vững chắc cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Trung Quốc và các nước ASEAN, đóng góp động lực tư pháp tích cực, ổn định và mang tính xây dựng cho khu vực và thế giới.

Để đạt được mục tiêu đó, đồng chí Trương Quân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, nỗ lực đạt được nhận thức chung, tạo nền tảng hợp tác vững chắc trên cơ sở tin tưởng và tôn trọng.

Thứ hai, cùng quản trị rủi ro xuyên biên giới, củng cố lá chắn an toàn cho sự phát triển mở cửa của khu vực.

Thứ ba, tập trung xây dựng chính nghĩa số, phát huy lợi thế công nghệ hỗ trợ tư pháp.

Thứ tư, mở rộng lĩnh vực hợp tác, làm phong phú thêm các hình thức giao lưu tư pháp thực tiễn, đa tầng nấc.

Các đại biểu trao đổi tại diễn đàn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đồng chí khẳng định, Tòa án Trung Quốc sẵn sàng cùng với tòa án các nước ASEAN giữ vững mong muốn ban đầu về Nhà nước pháp quyền, dũng cảm gánh vác sứ mệnh thời đại, lấy hợp tác tư pháp ở trình độ cao hơn để bảo đảm cho sự phát triển chất lượng cao trong khu vực; tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức mạnh tư pháp cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-ASEAN ngày càng gắn kết; đóng góp tích cực cho việc thực hiện 4 sáng kiến toàn cầu, xây dựng một thế giới hòa bình, an toàn, phồn vinh, khai phóng, bao dung và sạch đẹp.

Diễn ra từ ngày 9-12/10 tại Đà Nẵng, các phiên làm việc tập trung vào hai nội dung trọng tâm: Hợp tác giải quyết vụ án hình sự, tranh chấp dân sự và thương mại xuyên biên giới trong bối cảnh kỷ nguyên số; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Tòa án điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ xét xử, cùng triển vọng tương lai. Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu thảo luận và thông qua Thông cáo chung Đà Nẵng 2026, ghi nhận kết quả diễn đàn lần thứ tư và xác định định hướng hợp tác tư pháp ASEAN-Trung Quốc trong thời gian tới.