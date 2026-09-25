Khai mạc Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 tại Quảng Ninh

Diễn đàn năm nay có gần 100 lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà quản lý, chuyên gia và đại diện lĩnh vực truyền thông tham dự dưới sự chủ trì của nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu tại diễn đàn, các đại biểu tập trung nhận diện những cơ hội và yêu cầu mới đối với báo chí trong bối cảnh môi trường truyền thông đang thay đổi nhanh chóng về công nghệ, phương thức tổ chức, nguồn lực và hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng.

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 năm 2026 được tổ chức tại TP Quảng Ninh chiều 25/9, thu hút gần 100 lãnh đạo các cơ quan báo chí. (Ảnh: Tiến Thắng)

Theo Ban tổ chức, diễn đàn gồm 2 phiên thảo luận. Phiên I có chủ đề “Nhận diện không gian phát triển mới; Nhận diện cơ hội phát triển trong không gian mới của các cơ quan báo chí Việt Nam”.

Nội dung thảo luận tập trung vào những dư địa phát triển đang mở ra đối với báo chí, trong đó có chuyển đổi số, xây dựng tòa soạn hội tụ, phát triển hệ sinh thái báo chí đa nền tảng và tổ chức lại quy trình sản xuất, phân phối nội dung.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và các công nghệ mới cũng được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với hoạt động của tòa soạn. Đây không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ trong sản xuất nội dung mà còn liên quan đến cách cơ quan báo chí tổ chức nguồn nhân lực, quy trình vận hành và tiếp cận công chúng.

Một vấn đề khác được đặt ra là kinh tế báo chí. Khi thói quen tiếp nhận thông tin thay đổi, các cơ quan báo chí phải tìm kiếm những mô hình tạo nguồn thu phù hợp, đồng thời phát triển các sản phẩm có giá trị dựa trên thế mạnh về nội dung, uy tín, dữ liệu và cộng đồng công chúng.

Diễn đàn cũng đề cập những thay đổi trong hành lang pháp lý, nhất là trong bối cảnh Luật Báo chí 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tạo thêm những điều kiện mới cho hoạt động báo chí trong môi trường số.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, thông tin liên quan vấn đề ứng dụng AI trong môi trường báo chí. (Ảnh: Tiến Thắng)

Phiên II với chủ đề “Kinh nghiệm thực tế của các tòa soạn từ việc khai mở các cơ hội trong không gian phát triển mới” hướng vào những kinh nghiệm cụ thể trong tổ chức và vận hành tòa soạn.

Các đại biểu trao đổi về việc tổ chức lại tòa soạn sau sắp xếp; xây dựng mô hình hoạt động phù hợp với quy mô mới; phát triển sản phẩm trên nhiều nền tảng; ứng dụng AI, dữ liệu; đổi mới phương thức tiếp cận công chúng và tìm kiếm nguồn thu.

Diễn đàn Tổng Biên tập được Báo Nhà báo và Công luận tổ chức thường niên từ năm 2019. Qua các kỳ tổ chức, diễn đàn lần lượt tập trung vào những vấn đề lớn của đời sống báo chí như chuyển đổi số, nguồn thu, truyền thông chính sách, báo chí giải pháp và đổi mới sáng tạo.

Năm nay, với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”, diễn đàn đặt trọng tâm vào việc nhận diện những không gian phát triển mới và trao đổi cách để các cơ quan báo chí biến những cơ hội đó thành hướng đi phù hợp với nhiệm vụ, thế mạnh và nguồn lực của từng tòa soạn.