Khai mạc Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS

Sáng 30/3, tại Hà Nội trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS 6) và Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10 (CLV 10) đã Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS.

Quang cảnh diễn đàn

Diễn đàn được sự đồng thuận của các nước thành viên GMS, sự ủng hộ của các đối tác Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), ASEAN, cộng đồng doanh nghiệp với quy mô hơn 2.000 doanh nhân trong nước và quốc tế đăng ký tham dự.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, diễn đàn là sáng kiến của Việt Nam, lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ GMS 6. Với tiềm năng lớn mạnh của GMS, khu vực có hơn 340 triệu dân, Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS lần này sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong khối cùng chia sẻ tầm nhìn và cơ hội kết nối trong tương lai.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng mong muốn các quốc gia GMS cùng nhìn nhận lại và đánh giá sâu sắc hơn những cơ hội kết nối, phát triển, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, cùng nhau đẩy mạnh hợp tác, hướng đến mục tiêu phát triển chung cho toàn khu vực, thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, tận dụng tốt nguồn vốn lên tới 66 tỷ USD tại hơn 220 dự án trong toàn khu vực.

Chương trình diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh gồm: Phiên họp mở rộng của Hội đồng kinh doanh GMS do VCCI chủ trì; Diễn đàn đối thoại chính sách cao cấp do Bộ Ngoại giao chủ trì.

Sáng nay, phiên họp mở rộng của Hội đồng kinh doanh GMS bắt đầu với các phiên thảo luận cấp Bộ trưởng trên một loạt các lĩnh vực hợp tác chủ đạo của cơ chế GMS, đó là các mô hình kinh doanh mới, phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ cao.

Trong ngày cũng diễn ra các hoạt động gồm lễ đón các trưởng đoàn; triển lãm ảnh hợp tác GMS; phiên họp Hội đồng kinh doanh GMS… Cuối buổi chiều nay sẽ diễn ra phiên họp toàn thể đối thoại chính sách của diễn đàn với sự tham dự của các nhà lãnh đạo 6 nước thành viên.

Diễn đàn là dịp để lãnh đạo các nước GMS, các tổ chức quốc tế và khu vực, đại điện các đối tác phát triển, giới doanh nghiệp, học giả chia sẻ quan điểm về các vấn đề phát triển then chốt của tiểu vùng cũng như thảo luận về biện pháp tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan.