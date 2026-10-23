Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam năm 2026

Các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Ngày 23/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển-Bảo tồn-Thích ứng-Kết nối."

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, chủ đề của Diễn đàn đặt ra cách tiếp cận toàn diện đối với quy hoạch chiến lược theo 4 yêu cầu: Phát triển hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống; bảo tồn gìn giữ thiên nhiên, di sản và bản sắc cộng đồng, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài; thích ứng đòi hỏi năng lực chủ động trước biến đổi khí hậu và những bất định của tương lai; kết nối giúp các địa phương phát huy lợi thế trong quan hệ với vùng, cả nước và thế giới.

Bốn yêu cầu này cần được cụ thể hóa trong từng lựa chọn quy hoạch, để tăng trưởng nhanh gắn với tiến bộ xã hội và trách nhiệm với môi trường, cũng như đối với thế hệ tương lai. Quy hoạch là một phương thức quan trọng để chuyển hóa đường lối phát triển thành việc tổ chức không gian và phân bổ nguồn lực. Chất lượng quy hoạch thể hiện tầm nhìn của người lãnh đạo, khả năng nhận thức quy luật và giải quyết các mối quan hệ lớn trong phát triển; do đó, mỗi lựa chọn cần được cân nhắc trên cơ sở khoa học, pháp lý, thực tiễn và lợi ích lâu dài của người dân. Đổi mới quy hoạch đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy phân chia không gian hành chính sang tư duy tổ chức không gian phát triển; gắn với hoàn thiện thể chế, nâng cao trách nhiệm thực thi và tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tham gia thực chất.

Tại Diễn đàn, mỗi góc nhìn có thể góp phần làm rõ một vấn đề, mỗi kinh nghiệm có thể gợi mở một cách giải quyết. Qua trao đổi, các đại biểu có điều kiện kiểm nghiệm những nhận định lý thuyết, nhận diện yêu cầu từ thực tiễn và cùng tìm kiếm hướng đi phù hợp cho giai đoạn mới...

Diễn đàn diễn ra trong ngày 23-24/10 với các phiên thảo luận chuyên đề xoay quanh chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển-Bảo tồn-Thích ứng-Kết nối." Trong đó, ngày 24/10 sẽ diễn ra phiên toàn thể với chủ đề “Tái định hình đô thị và phát triển kinh tế: Những thách thức của thế kỷ 21” cùng phiên đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương trong kỷ nguyên mới."

Ban tổ chức mong muốn các chuyên gia thảo luận, đề xuất lời giải cho bài toán đo lường quy hoạch bằng giá trị gia tăng trên mỗi đơn vị không gian và tài nguyên; nhìn nhận thích ứng biến đổi khí hậu vừa là quá trình học hỏi dựa trên dữ liệu, là không gian kinh tế mới, bài toán công bằng xã hội; gắn kết chặt chẽ quy hoạch giao thông thông minh với chuyển đổi năng lượng và công nghệ số, bởi những lựa chọn hôm nay sẽ định hình mức phát thải trong nhiều thập kỷ tới...

Tiến sỹ Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, cho biết các phiên thảo luận chuyên đề rất có ý nghĩa bởi Việt Nam đang trong triển khai các chủ trương, định hướng về quy hoạch không gian phát triển quốc gia, vùng và địa phương cũng như xây dựng, quản lý và quy hoạch đô thị. Thực tiễn cho thấy quy hoạch địa phương đòi hỏi sự kết nối giữa nhiều lĩnh vực, từ không gian kiến trúc, hiệu quả kinh tế, sức chịu tải của hệ sinh thái, giải pháp kỹ thuật đến nguồn lực tài chính. Thách thức không chỉ nằm ở việc xây dựng tầm nhìn mà còn ở khả năng kết nối các yếu tố này thành một chỉnh thể thống nhất, khả thi trong thực tiễn. Vì vậy, quy hoạch tích hợp trước hết phải là tích hợp tri thức, sau đó mới là tích hợp các lớp bản đồ. Việc Diễn đàn quy tụ các nhà quy hoạch, nhà khoa học, nhà quản lý địa phương và các tập đoàn kinh tế chính là bước khởi đầu quan trọng nhất để kiến tạo ngôn ngữ chung đó.

Tiến sỹ Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Tiến sỹ Nguyễn Đức Hiển cho biết phát triển nhanh và bền vững là chủ trương, định hướng xuyên suốt của Việt Nam trong đường lối và chiến lược phát triển. Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng đa tầng, đa cực, liên kết đồng bộ đất liền-vùng biển-vùng trời-lòng đất-không gian số và các không gian phát triển mới; chuyển từ phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo chức năng, tiềm năng, lợi thế, điều kiện tài nguyên-môi trường và liên kết vùng, liên kết ngành; gắn với bảo đảm tự chủ chiến lược quốc gia, nâng cao khả năng chống chịu của các vùng, các cực tăng trưởng, các trung tâm kinh tế và chuỗi cung ứng trọng yếu.

Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu: tái cấu trúc, quản lý và khai thác hiệu quả không gian phát triển vùng đồng bộ với không gian phát triển quốc gia trên cơ sở phát huy tối đa ưu điểm nổi trội, lợi thế cạnh tranh, bản sắc văn hóa của từng vùng và từng địa phương; phát huy vai trò đi đầu, dẫn dắt, lan tỏa của các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng.

Trong Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị đặt ra các mục tiêu cốt lõi về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đã xác định rõ, đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị; bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm; văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển; kết hợp hài hòa giữa quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại nền kinh tế, quản lý phát triển xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.../.