Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 tại Đà Nẵng

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: VINH ANH

Tham dự phiên khai mạc có PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; TS. Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, viện quy hoạch, trường đại học trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mở ra những không gian phát triển rộng lớn hơn.

Để phát huy những điều kiện đó, cần đổi mới tư duy quy hoạch, tổ chức lại các nguồn lực và tạo dựng quan hệ hợp tác, các mối liên kết vượt qua sự chia cắt hành chính.

TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu chào mừng. Ảnh: VINH ANH

Chủ đề của diễn đàn đặt ra một cách tiếp cận toàn diện đối với quy hoạch chiến lược theo 4 chiều cạnh: Phát triển hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống; bảo tồn gìn giữ thiên nhiên, di sản và bản sắc cộng đồng, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài; thích ứng đòi hỏi năng lực chủ động trước biến đổi khí hậu và những bất định của tương lai; kết nối giúp các địa phương phát huy lợi thế trong quan hệ với vùng, cả nước và thế giới.

Bốn yêu cầu này cần được cụ thể hóa trong từng lựa chọn quy hoạch, để tăng trưởng nhanh gắn với tiến bộ xã hội và trách nhiệm với môi trường, cũng như đối với thế hệ tương lai.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, thông qua diễn đàn, ban tổ chức mong muốn các chuyên gia quốc tế chia sẻ những kinh nghiệm thành công, những khó khăn và cả những bài học từ thực tiễn quy hoạch phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Đồng thời, mong muốn lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp, với sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, khả năng huy động nguồn lực và yêu cầu của quá trình đầu tư. Sự tham gia ấy giúp quy hoạch sát thực tiễn hơn, tạo đồng thuận và củng cố trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

TS. Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu chào mừng. Ảnh: VINH ANH

TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết, thông qua các phiên thảo luận chuyên đề tại diễn đàn, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương mong muốn được các chuyên gia thảo luận, đề xuất 3 vấn đề: Tìm lời giải cho bài toán đo lường quy hoạch bằng giá trị gia tăng trên mỗi đơn vị không gian và tài nguyên; nhìn nhận thích ứng biến đổi khí hậu vừa là quá trình học hỏi dựa trên dữ liệu, vừa là không gian kinh tế mới, vừa là bài toán công bằng xã hội; gắn kết chặt chẽ quy hoạch giao thông thông minh với chuyển đổi năng lượng và công nghệ số.

Phát biểu chào mừng, TS. Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, diễn đàn được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác quy hoạch và quản trị phát triển ở các địa phương.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương đang đứng trước yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển, rà soát các mối liên kết và nâng cao năng lực phối hợp thực hiện.

Quang cảnh phiên khai mạc diễn đàn. Ảnh: VINH ANH

Đặc biệt, ngày 21/10/2026, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 tại Quyết định số 2016/QĐ-TTg.

Quy hoạch mới xác định định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, an toàn, đáng sống, có sức hấp dẫn và vị thế quốc tế; phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn qua diễn đàn được lắng nghe kinh nghiệm về quy hoạch tích hợp, phối hợp liên ngành, sử dụng dữ liệu và đánh giá tác động tổng hợp để hạn chế đầu tư phân tán, trùng lặp hoặc thiếu kết nối.

Ngoài ra, thành phố quan tâm các kinh nghiệm về quản lý theo lưu vực, bảo vệ hành lang thoát lũ, phát triển hạ tầng xanh và giải pháp dựa vào tự nhiên.

“Điều thành phố quan tâm xuyên suốt là làm thế nào để quy hoạch được thực hiện hiệu quả. Một định hướng tốt cần được chuyển thành chương trình và dự án có thứ tự ưu tiên, phù hợp khả năng cân đối nguồn lực, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm và cơ chế phối hợp”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát biểu.

Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 diễn ra trong hai ngày 23 và 24/10 tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng với các phiên thảo luận chuyên đề xoay quanh chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển - Bảo tồn - Thích ứng - Kết nối”.

Trong đó, ngày 24/10 sẽ diễn ra phiên toàn thể với chủ đề “Tái định hình đô thị và phát triển kinh tế: Những thách thức của thế kỷ XXI” cùng phiên đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương trong kỷ nguyên mới”.