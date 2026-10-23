Khai mạc Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026

Khai mạc phiên toàn thể Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Diễn đàn do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức, với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện địa phương, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Phát biểu ý kiến khai mạc diễn đàn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện.

Trong đó, quy hoạch giữ vai trò quan trọng trong chuyển hóa đường lối phát triển thành tổ chức không gian và phân bổ nguồn lực, hài hòa lợi ích địa phương với lợi ích quốc gia, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến khai mạc diễn đàn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, việc sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mở ra những không gian phát triển mới, đồng thời đòi hỏi các địa phương đổi mới tư duy quy hoạch, tăng cường liên kết vượt qua ranh giới hành chính.

Chủ đề diễn đàn đặt ra 4 yêu cầu cốt lõi: Phát triển gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống; Bảo tồn di sản, thiên nhiên và bản sắc; Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; Tăng cường kết nối liên vùng, quốc gia và quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, diễn đàn là dịp kết nối các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, địa phương và doanh nghiệp, cùng nhận diện những vấn đề thực tiễn, đề xuất giải pháp phù hợp. Các ý kiến trao đổi cần góp phần hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng quy hoạch ở các cấp.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương đứng trước yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển, rà soát liên kết và nâng cao năng lực phối hợp.

Quy hoạch không chỉ xác định việc bố trí đô thị, sản xuất, hạ tầng mà còn là công cụ lựa chọn ưu tiên, phân bổ nguồn lực, bảo vệ giá trị tự nhiên, văn hóa và mở rộng cơ hội phát triển cho người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam phát biểu ý kiến tại diễn đàn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ông Lê Quang Nam thông tin, ngày 21/10/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2016/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Quy hoạch định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, an toàn, đáng sống; phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố cụ thể hóa tầm nhìn phát triển thành các chương trình, dự án ưu tiên và cơ chế thực hiện phù hợp.

Đà Nẵng mong muốn tiếp thu các ý kiến trao đổi, phản biện có cơ sở khoa học, sát thực tiễn từ chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, các địa phương và đối tác quốc tế, qua đó nhận diện rõ cơ hội, thách thức và lựa chọn giải pháp phát triển phù hợp.

Thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao. (Ảnh: LÊ HOÀNG NAM)

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, cho biết: Phát triển nhanh và bền vững là chủ trương, định hướng xuyên suốt của Việt Nam trong đường lối và chiến lược phát triển.

Để cụ thể hóa mục tiêu này, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng đa tầng, đa cực, chuyển từ quản lý theo địa giới hành chính sang phát triển theo chức năng, lợi thế vùng và liên kết ngành.

Cùng với đó, Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị nhấn mạnh việc tái cấu trúc không gian phát triển vùng, phát huy vai trò dẫn dắt của các cực tăng trưởng; trong khi Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị đòi hỏi đổi mới tư duy quy hoạch đô thị tầm nhìn dài hạn, lấy con người làm trung tâm và văn hóa làm nền tảng.

Đây chính là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để các địa phương triển khai quy hoạch không gian phát triển đồng bộ, hiện đại trong giai đoạn mới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, kiến trúc sư Eric Huybrechts, Giám đốc Viện Nghiên cứu đô thị xuất sắc thuộc Pháp, trình bày tham luận tại diễn đàn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển khẳng định, phiên chuyên đề ngày hôm nay thật sự rất có ý nghĩa đối với Việt Nam trong triển khai các chủ trương, định hướng về quy hoạch không gian phát triển quốc gia, vùng và địa phương cũng như về xây dựng, quản lý và quy hoạch đô thị.

Tại phiên toàn thể, các diễn giả trình bày nhiều vấn đề quan trọng như: Thách thức và tiếp cận tích hợp trong quy hoạch chiến lược - Góc nhìn từ thực tiễn quốc tế; Thách thức đối với tái định hình đô thị và phát triển kinh tế trong bối cảnh sáp nhập địa phương; Quản lý hiệu quả quy hoạch không gian; Thách thức từ quy hoạch đến thực thi: Thích ứng với biến đổi, đổi mới quản trị và thúc đẩy hợp tác…

Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/10, trong đó, phiên Diễn đàn chính sách cấp cao sẽ diễn ra vào sáng 24/10.