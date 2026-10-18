Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sỹ 2026

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Cùng dự Diễn đàn có Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng.

Sự kiện diễn ra ngay sau lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và - Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA - gồm 4 nước: Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sỹ), quy tụ đông đảo đại diện lãnh đạo các cơ quan Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và các ngành công nghiệp của hai nước.

Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin bày tỏ niềm vui mừng khi tham dự Diễn đàn và cho rằng sự hiện diện đông đảo của doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Thụy Sỹ tại Diễn đàn Kinh tế đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ, phản ánh tầm quan trọng của quan hệ kinh tế giữa hai nước, cũng như quyết tâm chung trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ này.

Đặc biệt, Tổng thống Thụy Sĩ bày tỏ vui mừng trước việc hai bên đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và khối EFTA. Tổng thống nhấn mạnh đây không chỉ là một công cụ thương mại mà là cam kết mang tính chiến lược nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, gia tăng tính chắc chắn về pháp lý, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và mở ra không gian hợp tác mới cho doanh nghiệp hai nước.

Hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Tổng thống Guy Parmelin kêu gọi hai bên tiếp tục củng cố hợp tác, tạo ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp và nhân dân hai quốc gia.

Chào mừng Tổng thống Guy Parmelin thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sỹ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng khẳng định, việc ký kết Hiệp định FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán với 21 phiên làm việc là bước tiến lịch sử, minh chứng cho quyết tâm chính trị và nỗ lực bền bỉ của các bên.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc doanh nghiệp hai nước gặp gỡ ngay sau lễ ký đã gửi đi thông điệp rõ ràng giá trị của hiệp định phải được khẳng định bằng những cơ hội hợp tác được hiện thực hóa và các kết quả kinh doanh cụ thể. Hiệp định mở ra khung khổ hợp tác minh bạch, ổn định, quy định xuất xứ thuận lợi cho việc kết nối chuỗi cung ứng giữa châu Âu và Đông Nam Á.