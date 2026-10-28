Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 - Đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ

Phiên khai mạc bắt đầu bằng phát biểu chào mừng của ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM, tiếp nối là phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phát biểu của ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF.

Với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, diễn đàn đặt ra yêu cầu nhận diện những chuyển dịch của kinh tế thế giới, tìm kiếm động lực tăng trưởng mới và thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế trong bối cảnh dòng vốn, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều thay đổi.

Phiên toàn thể cấp cao quy tụ đại diện lãnh đạo các quốc gia, chính quyền địa phương và tổ chức quốc tế. Trong đó có ông Arsenio M. Balisacan - Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines; ông Saeed Bin Mubarak Al Hajeri - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao UAE; Nữ Nam tước Rosalie Winterton, đại diện Vương quốc Anh.

Cùng tham dự có ông Khuong Sreng, Đô trưởng Phnom Penh; ông Myo Myint Aung, Thị trưởng Yangon; bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và ông Julien Guerrier, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 có 1.800 đại biểu đăng ký tham dự, cùng 250 diễn giả trong nước và quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: N.T

Các nội dung thảo luận tập trung vào sự dịch chuyển của các cực tăng trưởng, những thay đổi trong cấu trúc kinh tế thế giới và vai trò của hợp tác đa phương đối với phát triển bền vững.

Thông qua góc nhìn từ chính phủ, chính quyền đô thị và các tổ chức quốc tế, diễn đàn hướng đến việc tăng cường liên kết giữa các nền kinh tế, phát huy những lợi thế bổ trợ và mở rộng các mô hình hợp tác phù hợp với bối cảnh mới. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy kết nối với các đối tác quốc tế, tham gia sâu hơn vào mạng lưới tăng trưởng toàn cầu.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của AEF 2026 là phiên đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”.

Phiên đối thoại được tổ chức theo hình thức trao đổi trực tiếp trên sân khấu giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF.

Khác với hình thức phát biểu chính sách thông thường, cuộc đối thoại tập trung trao đổi những vấn đề mang tính chiến lược đối với vị thế và triển vọng phát triển của Việt Nam khi kinh tế toàn cầu đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc.

Trong bốn ngày, AEF 2026 có hơn 300 lượt phát biểu, tham luận và chia sẻ; 22 phiên thảo luận chuyên đề, chuyên sâu, cấp cao. Ảnh: N.T

Nội dung đối thoại xoay quanh các vấn đề lớn. Trước hết là nhận diện những chuyển dịch của kinh tế thế giới và tác động đến Việt Nam, đặc biệt là sự thay đổi của dòng vốn, công nghệ, chuỗi cung ứng và mô hình tăng trưởng.

Trên cơ sở đó, hai bên trao đổi về những động lực tăng trưởng mới mà Việt Nam cần phát huy, trong đó nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và khả năng huy động các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển.

Một nội dung quan trọng khác là xác định vai trò, thế mạnh của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối các cực tăng trưởng mới trên thế giới. Đây là vấn đề có ý nghĩa đối với mục tiêu nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Phiên đối thoại cũng đề cập vai trò của đối ngoại và hội nhập quốc tế như một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong tình hình mới. Trong đó, đặt ra yêu cầu Việt Nam từng bước chuyển từ tham gia các cơ chế hợp tác sang chủ động đóng góp, đồng kiến tạo những sáng kiến và quan hệ đối tác mới.

Thông qua cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và đại diện WEF, AEF 2026 hướng đến truyền tải tầm nhìn phát triển dài hạn của Việt Nam, củng cố lòng tin của các đối tác quốc tế và mở rộng cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược.