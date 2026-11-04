Toàn cảnh phiên khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-EU 2026. (Ảnh: MINH DUY)

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-EU là sự kiện thường niên do Bộ Công thương chủ trì, đóng vai trò như kênh đối thoại chính sách và kết nối kinh doanh đặc biệt quan trọng giữa hai nền kinh tế.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết nền kinh tế Việt Nam hướng tới đà tăng trưởng GDP đạt mức khoảng 9,0% mỗi năm, tạo tiền đề vững chắc cho giao thương quốc tế.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.010,6 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 499 tỷ USD, tăng 27,4%, tạo động lực để hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm.

Riêng đối với thị trường châu Âu, kim ngạch thương mại hai chiều đã vượt con số 65,48 tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng sau hơn 6 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Sự kiện có sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp châu Âu và đại diện các địa phương Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, Hiệp định EVFTA đã trở thành nền tảng quan trọng giúp hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật để tiếp cận sâu rộng vào thị trường 27 quốc gia thành viên EU.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Thứ trưởng khẳng định Việt Nam đặt ưu tiên vào việc xây dựng các chuỗi cung ứng xanh, bền vững và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động khó lường của bối cảnh toàn cầu.

Việt Nam đang tập trung nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển vật liệu xanh và ứng dụng rộng rãi công nghệ kinh tế tuần hoàn trong các ngành sản xuất công nghiệp trọng điểm.

Đồng thời, Bộ Công thương coi việc gia tăng hàm lượng công nghệ cao và thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến từ châu Âu là chìa khóa then chốt để nâng cấp chuẩn mực sản xuất nội địa.

Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái cho biết xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt mốc 1.000 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2026. (Ảnh: MINH DUY)

Tiếp nối chương trình, Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, khẳng định EU luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực, đặc biệt khi mối quan hệ song phương vừa được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Đại sứ Julien Guerrier khẳng định chuyến thăm Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 10 vừa qua đã tạo động lực chính trị mạnh mẽ cho sự phát triển của quan hệ hai bên.

Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đánh giá cao tham vọng phát triển của Việt Nam với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

Mức tăng trưởng GDP đạt 9% trong ba quý đầu năm 2026 là minh chứng rõ nét cho sức mạnh nội tại và khả năng thích ứng linh hoạt của kinh tế Việt Nam. Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh rằng kết quả tích cực này có được từ sự kết hợp giữa Chính phủ Việt Nam đóng vai trò định hướng chính sách và cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng trực tiếp đóng góp dòng vốn đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Đại sứ Julien Guerrier chỉ ra rằng Hiệp định EVFTA tiếp tục là trụ cột kinh tế vững chắc, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN và đứng thứ 16 trên toàn cầu.

Để khai thác tối đa tiềm năng của EVFTA, Đại sứ nhấn mạnh việc duy trì một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, nhất quán, bảo đảm quyền tiếp cận thị trường công bằng, đồng thời bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo hộ bí quyết công nghệ, nhằm gia tăng niềm tin cho các doanh nghiệp châu Âu, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của EU tại châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: MINH DUY)

Thay mặt Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC) và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, Phó Chủ tịch Noel Clehane cho biết, phần lớn doanh nghiệp châu Âu hoạt động trên phạm vi toàn khu vực ASEAN.

Trong cục diện đó, Việt Nam sở hữu những lợi thế cạnh tranh hết sức thuyết phục nhờ nền tảng sản xuất công nghiệp và năng lực xuất khẩu đã được khẳng định qua nhiều năm.

Phó Chủ tịch EU-ABC phân tích rằng giá trị của đầu tư từ châu Âu không chỉ nằm ở nguồn vốn mà còn mang đến công nghệ tiên tiến, chuyên môn quản trị và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Noel Clehane cũng nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội trong việc thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn trong giai đoạn tới.

Nhân dịp này, ông lưu ý rằng các chuỗi giá trị hiện đại bắt buộc phải xanh hơn, bởi tính bền vững hiện nay gắn liền trực tiếp với năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế. Điều này mở ra không gian hợp tác rộng lớn trong các lĩnh vực sản xuất sạch, chuyển đổi năng lượng, logistics bền vững và tài chính xanh giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu.

Phó Chủ tịch EU-ABC Noel Clehane khẳng định tính xanh và bền vững là yếu tố quan trọng tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. (Ảnh: MINH DUY)

Phiên khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-EU 2026 thể hiện sự đồng thuận cao và quyết tâm mạnh mẽ từ cả cơ quan quản lý nhà nước lẫn cộng đồng doanh nghiệp hai bên, hứa hẹn mở ra một giai đoạn hợp tác kinh tế sâu rộng, xanh hơn và hiệu quả hơn giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Sự kiện thể hiện cam kết nâng tầm hợp tác kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi xanh và tăng cường liên kết chuỗi giá trị bền vững giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong kỷ nguyên mới.