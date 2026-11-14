Khai mạc Diễn đàn Doanh nhân Pháp ngữ 2026 tại Campuchia

Ngày 14/11, Diễn đàn Doanh nhân Pháp ngữ lần thứ 6 (REF 2026) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, với tham dự của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức từ cộng đồng Pháp ngữ, nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khám phá các cơ hội đầu tư mới.

Là một sự kiện bên lề quan trọng trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, diễn đàn kéo dài hai ngày này được tổ chức với chủ đề “Đổi mới sáng tạo: Chất xúc tác cho một cộng đồng Pháp ngữ bền vững và hội nhập”.

Diễn đàn được kỳ vọng tạo ra một nền tảng quốc tế để các doanh nhân và đại diện doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, thiết lập quan hệ đối tác, cũng như thảo luận về các cơ hội thương mại và đầu tư giữa các khu vực khác nhau.

Việc đăng cai tổ chức sự kiện này cũng cho thấy nỗ lực của Campuchia trong việc củng cố quan hệ kinh tế và thương mại với các quốc gia Pháp ngữ, đồng thời quảng bá tiềm năng đầu tư và mở rộng mạng lưới kinh doanh với các đối tác quốc tế.

Các nội dung thảo luận chính tại diễn đàn tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên, bao gồm công nghiệp nông nghiệp, chế biến gia tăng giá trị, logistics, chuyển đổi sang năng lượng xanh, đổi mới kỹ thuật số và các hành lang đầu tư khu vực.

Các cuộc thảo luận được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện trao đổi về những xu hướng kinh tế mới nổi, các bước tiến công nghệ và những mô hình kinh doanh bền vững, đồng thời xác định các cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp và nhà đầu tư đến từ châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ./.