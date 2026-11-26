Chiều 26/11, tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp CPTPP - ASEAN - EU 2026 chính thức khai mạc, tập trung thúc đẩy hợp tác giữa ba khu vực, phát huy vai trò doanh nghiệp trong xây dựng các chuỗi cung ứng kết nối, có khả năng chống chịu và phát triển bền vững.

Quang cảnh diễn đàn

Diễn đàn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Việt Nam, Liên minh châu Âu (EU), ASEAN, các nền kinh tế thành viên CPTPP, tổ chức quốc tế, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Việt Nam đề xuất 4 ưu tiên thúc đẩy hợp tác

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái nhấn mạnh rằng kinh tế toàn cầu đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc, từ tái định hình chuỗi cung ứng, tiến bộ công nghệ đến yêu cầu phát triển bền vững. Những thay đổi này đặt ra nhiều thách thức mới, đồng thời cho thấy sự cần thiết phải tăng cường liên kết giữa các nền kinh tế.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) có những thế mạnh bổ trợ quan trọng. CPTPP nổi bật với các cam kết thương mại tiêu chuẩn cao; ASEAN có tốc độ tăng trưởng năng động và năng lực sản xuất; trong khi EU sở hữu tiềm năng thị trường, nguồn vốn, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái phát biểu.

Việc tăng cường kết nối giữa ba khu vực sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng, đồng thời góp phần củng cố trật tự thương mại quốc tế cởi mở, ổn định và dựa trên luật lệ.

Với vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đề cao việc chuyển hóa các cam kết của chính phủ thành cơ hội phát triển thực chất cho doanh nghiệp. Tiếp nối đối thoại giữa các quan chức cấp cao CPTPP và lãnh đạo doanh nghiệp được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 7/2026, diễn đàn lần này đánh dấu bước phát triển mới khi đối thoại được nâng lên cấp bộ trưởng, đồng thời mở rộng sự tham gia của ASEAN và EU.

Với chủ đề “Từ đối thoại đến hành động kinh doanh”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho rằng, thành công của hội nhập không chỉ được đo bằng những cam kết đạt được, mà quan trọng hơn là giá trị thực tế mà các cam kết mang lại cho doanh nghiệp và người dân.

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng đề xuất bốn nhóm ưu tiên hợp tác. Trong đó, các bên cần mở rộng không gian thị trường thông qua khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) hiện có, tăng cường kết nối chính sách, giảm chi phí tuân thủ và tạo điều kiện để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận tốt hơn các cơ hội từ hội nhập.

Các đại biểu dự diễn đàn.

Cùng với đó là định hình các chuỗi cung ứng tương lai trên cơ sở phát huy thế mạnh bổ trợ về thị trường, vốn, công nghệ và năng lực sản xuất của ba khu vực; thúc đẩy đầu tư, hợp tác liên khu vực hướng tới các chuỗi cung ứng đa dạng, bền vững và có khả năng chống chịu cao.

Hai ưu tiên còn lại là đưa chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới; tăng cường hợp tác công - tư, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp chủ động đề xuất sáng kiến, xây dựng quan hệ đối tác và hiện thực hóa cơ hội kinh doanh.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái bày tỏ kỳ vọng Gói hành động doanh nghiệp Hà Nội 2026 được công bố tại diễn đàn sẽ tạo nền tảng để chuyển hóa các khuyến nghị và sáng kiến kết nối doanh nghiệp thành những hoạt động hợp tác cụ thể sau sự kiện.

EU, ASEAN và CPTPP tăng cường kết nối chuỗi cung ứng

Phát biểu tại diễn đàn, ông Maroš Šefčovič, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu, đánh giá cao sự đón tiếp của Việt Nam, đồng thời ghi nhận những sáng kiến nhằm kết nối ba khu vực trong khuôn khổ năm Chủ tịch CPTPP năm 2026 của Việt Nam.

Ông Maroš Šefčovič, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU phát biểu.

Theo ông Maroš Šefčovič, môi trường thương mại quốc tế đang có nhiều biến động, đặt ra yêu cầu các nền kinh tế phải tăng cường kết nối với đối tác trên thế giới, xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao hơn, bền vững hơn và được hỗ trợ bởi công nghệ số.

Ông Maroš Šefčovič khẳng định EU coi trọng vai trò đối tác tin cậy, với các thỏa thuận thương mại dựa trên nguyên tắc công bằng và cùng có lợi. EU hiện có mạng lưới FTA lớn nhất thế giới; các hiệp định đã ký kết bao phủ hơn một nửa dân số toàn cầu.

Đối với ASEAN, ông Maroš Šefčovič nhấn mạnh đây là khu vực có ý nghĩa chiến lược và kinh tế quan trọng đối với EU. Hai bên đã có quan hệ thương mại chặt chẽ, trong đó các FTA với Singapore và Việt Nam đang có hiệu lực. EU đang tiếp tục mở rộng và thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác thương mại với các quốc gia ASEAN, hướng tới tăng cường liên kết kinh tế giữa hai khu vực.

Bên cạnh hợp tác thương mại, EU và ASEAN đang tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực thương mại số, công nghệ xanh, dịch vụ xanh và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu. EU kỳ vọng các FTA song phương với từng quốc gia ASEAN sẽ từng bước tạo nền tảng cho một FTA giữa hai khu vực.

Nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, ông Maroš Šefčovič cho rằng hiệu quả hợp tác giữa các chính phủ cần được thể hiện bằng những kết quả cụ thể trong quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, đặc biệt là các hợp đồng được ký kết. Qua đó, những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh mới thực sự chuyển thành cơ hội, việc làm, thương mại và đầu tư.

Trong thông điệp gửi tới diễn đàn qua video, bà Ma. Cristina A. Roque, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines, cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tổ chức đối thoại quan trọng này trong khuôn khổ năm Chủ tịch CPTPP 2026.

Bà Ma. Cristina A. Roque, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines gửi thông điệp tới diễn đàn qua video.

Bà cho rằng chủ đề “Từ đối thoại đến hành động kinh doanh” phản ánh đúng yêu cầu của cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đối tác, khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư và cơ hội tăng trưởng cụ thể. Nhiệm vụ của chính phủ là tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy nhanh hoạt động, yên tâm đầu tư và mở rộng thị trường.

Thông qua diễn đàn, các bên hướng tới tăng cường kết nối chính sách với hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp, tạo thêm cơ hội thương mại và đầu tư, đồng thời thúc đẩy hình thành các chuỗi cung ứng khu vực có khả năng thích ứng tốt hơn trước những biến động của kinh tế toàn cầu.