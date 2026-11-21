Hải Phòng

Sự kiện diễn ra từ ngày 21 đến 23/11/2026 với sự tham gia của đại diện 16 tỉnh, thành phố cùng đông đảo nhà quản lý, đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ, doanh nghiệp và đối tác điện ảnh trong nước, quốc tế.

Khai mạc tuần phim 'Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh' thu hút hàng nghìn người dân Hải Phòng.

Diễn đàn được tổ chức nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, sự kiện tạo ra không gian kết nối trực tiếp giữa tiềm năng bối cảnh, cơ chế hỗ trợ của địa phương với nhu cầu thực tế của các đoàn làm phim; qua đó thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh, du lịch và thu hút đầu tư cho thành phố Cảng nói riêng và các địa phương nói chung.

Ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại buổi họp báo Khai mạc Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” .

Tại buổi họp báo khai mạc ngày 21/11, ông Đào Trọng Đức – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khẳng định: Diễn đàn Điện ảnh “Hải Phòng – Cửa ngõ điện ảnh” có ý nghĩa thiết thực. Đây không chỉ là dịp để giới thiệu tiềm năng, lợi thế và những bối cảnh quay phim đặc sắc của thành phố, mà còn là không gian gặp gỡ, trao đổi, kết nối các nhà quản lý, chuyên gia, nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế.

Thông qua Diễn đàn, thành phố mong muốn lắng nghe những ý kiến chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất cụ thể để từng bước xây dựng Hải Phòng trở thành địa điểm hấp dẫn đối với các đoàn làm phim, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển công nghiệp điện ảnh.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phát biểu tại buổi họp báo Khai mạc Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” .

Còn Tiến sĩ Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) nhận định diễn đàn như một “liên hoan phim thu nhỏ” khi quy tụ đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, nhà làm phim nổi tiếng trong nước và quốc tế đến giao lưu cùng công chúng. Bà nhấn mạnh đây không chỉ là sự kiện giải trí đơn thuần mà còn mang ý nghĩa hành động thực chất, đóng vai trò “mở đường” thúc đẩy công nghiệp điện ảnh gắn kết với du lịch, đầu tư và các ngành dịch vụ khác của địa phương.

​Trong ba ngày diễn ra sự kiện, công chúng và giới chuyên môn sẽ tham gia vào 6 hoạt động trọng tâm.

Đoàn làm phim"Trại buôn người" ra mắt khán giả trong ngày khai mạc tuần phim

​Chương trình chiếu phim và giao lưu đoàn làm phim (21 - 23/11): Mở màn bằng lễ khai mạc lúc 9h30 ngày 21/11 tại rạp CGV Aeon Mall Hải Phòng với bộ phim “Trại buôn người”. Trong khuôn khổ chương trình, 11 tác phẩm điện ảnh Việt Nam đương đại thuộc nhiều thể loại (như “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Mưa đỏ”, “Tử chiến trên không”, “Cục vàng của ngoại”, “Mang mẹ đi bỏ”, “Anh hùng”, “Bẫy tiền”, “Ốc mượn hồn”, “Truy tìm Long Diên Hương”, “Hẹn em ngày nhật thực”) sẽ được trình chiếu miễn phí với 22 suất chiếu tại rạp CGV Aeon Mall Hải Phòng và rạp Thống Nhất (phường Hải Dương), đi kèm các buổi giao lưu trực tiếp giữa khán giả với nghệ sĩ, nhà làm phim.

Khách xem phim Trại buôn người đa số là các bạn trẻ, sinh viên.

​Triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh” (Vietnam on Screen): Khai mạc lúc 16h30 ngày 21/11 tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố Hải Phòng. Triển lãm giới thiệu không gian bối cảnh và chính sách hỗ trợ của Hải Phòng cùng 15 tỉnh, thành phố; hành trình phát triển Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI) giai đoạn 2023–2026; chuyên đề “Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh” của Viện Phim Việt Nam với khoảng 200 tư liệu, áp phích quý; cùng khu trưng bày phục trang, hiện vật từ các hãng phim lớn như Galaxy, BHD, HKFilm và Chói Entertainment.

Quang cảnh buổi họp báo về Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” ngày 21/11/2026.

​Hội thảo chuyên đề và công bố Cúp PAI 2026 (8h30 ngày 22/11): Diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố, hội thảo tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề xoay quanh việc xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Hải Phòng, cơ chế điều phối và liên kết vùng. Đặc biệt, VFDA sẽ giới thiệu nền tảng số paivietnam.vn (tích hợp dữ liệu hơn 1.000 bối cảnh của 34 tỉnh, thành phố bằng 6 ngôn ngữ) và công bố, trao Cúp PAI 2026 (hạng Vàng, Bạc, Đồng) cho 10 địa phương có môi trường thu hút đoàn làm phim nổi bật.

​Chương trình Kết nối công nghiệp điện ảnh (14h00 - 17h00 ngày 22/11): Tổ chức tại Phòng Đa năng, Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố với 16 bàn kết nối của các tỉnh, thành phố. Đây là diễn đàn giao thương trực tiếp theo khung giờ giữa đại diện địa phương với các nhà sản xuất, hãng phim và đơn vị cung ứng dịch vụ (lưu trú, hậu cần, thiết bị, nhân lực) nhằm hiện thực hóa các dự án hợp tác sản xuất.

Bộ phim “Trại buôn người” được công chiếu trong lễ khai mạc lúc 9h30 ngày 21/11 tại rạp CGV Aeon Mall Hải Phòng thu hút khán giả.

​Gala “Hải Phòng Film Port - Nơi những câu chuyện bắt đầu” (20h00 ngày 22/11): Được tổ chức tại Nhà hát Hoa Phượng và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, VTVgo cùng sóng của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng. Đêm nghệ thuật kết hợp âm nhạc và điện ảnh nhằm tri ân dấu ấn của Hải Phòng qua các tác phẩm kinh điển (“Khói trắng”, “Sóng ở đáy sông”, “Những ngọn nến trong đêm”), đồng thời mở ra tầm nhìn đưa thành phố trở thành điểm đến mới của các dự án điện ảnh tương lai.

​Khảo sát bối cảnh thực địa (8h30 - 12h00 ngày 23/11): Khép lại chuỗi sự kiện, các đạo diễn, nhà sản xuất và chuyên gia sẽ trực tiếp khảo sát thực tế hạ tầng, điều kiện hậu cần tại các bối cảnh tiêu biểu của Hải Phòng, trải dài từ không gian đô thị, kiến trúc, cảng biển, công nghiệp đến vùng biển đảo và di tích lịch sử - văn hóa.

​Với cách tiếp cận bài bản, gắn kết chặt chẽ từ khâu giới thiệu dữ liệu bối cảnh, đối thoại chính sách đến kết nối giao thương và khảo sát thực địa, Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mới, đưa tiềm năng của Hải Phòng và các địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ sản xuất phim trong nước và quốc tế.