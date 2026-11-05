Khai mạc 'Đêm hội thưởng trà' tại phố đi bộ lớn nhất Thái Nguyên

Tối 4.11, tại sân khấu phố đi bộ trung tâm tỉnh (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) diễn ra sự kiện “Đêm hội thưởng trà” nhằm tôn vinh tinh hoa trà Việt, giới thiệu và lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử và hương vị đặc sắc của các vùng trà nổi tiếng đến với người dân và du khách.

Tham dự chương trình có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng; Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên Hà Thị Bích Hồng, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo nhân dân, du khách.

Các đại biểu tham dự chương trình

Điểm nhấn của chương trình là không gian thưởng trà cộng đồng, nơi đại biểu, nghệ nhân, nghệ sĩ, người dân và du khách cùng thưởng thức trà đặc sản, giao lưu và trải nghiệm nghệ thuật pha trà, thưởng trà.

Không chỉ là hoạt động giới thiệu sản phẩm đặc sản, thưởng trà còn thể hiện nét đẹp văn hóa, sự tinh tế trong nghệ thuật sống và lòng hiếu khách của người Thái Nguyên. Mỗi chén trà là sự kết tinh của thiên nhiên, bàn tay lao động và những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Ghi nhận của PV Văn Hóa, tại phố đi bộ, từ sớm, đông đảo người dân và du khách đã có mặt tại khu vực tổ chức sự kiện, tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện, tạo nên không khí sôi động ngay từ những giờ đầu chương trình diễn ra.

Toàn cảnh lễ khai mạc diễn ra tại phố đi bộ trung tâm phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên

Theo đó, mở đầu chương trình là màn trình diễn nghệ thuật pha trà, mời trà đại biểu và du khách của 30 trà nương trên nền nhạc dân tộc. Tiếp theo là chương trình nghệ thuật “Hương trà hội tụ” gồm 2 phần: “Di sản xứ trà - Đậm đà bản sắc” và “Hội tụ tinh hoa - Vươn xa thế giới”.

Chương trình kết hợp trình diễn 3D mapping với các loại hình nghệ thuật truyền thống như: Hát Then, múa Tắc xình, hát Xoan, Quan họ, Xẩm, Ví dặm, Cồng chiêng Tây Nguyên; đồng thời giới thiệu văn hóa trà đạo Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc...

Thông qua sự kiện, Thái Nguyên mong muốn lan tỏa giá trị văn hóa trà, tôn vinh những người làm chè, quảng bá thương hiệu trà và giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người xứ Trà đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc

Đồng thời, sự kiện góp phần khẳng định văn hóa trà không chỉ là niềm tự hào truyền thống mà còn là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Sự kiện “Đêm hội thưởng trà” nằm trong chuỗi hoạt động nghệ thuật, thưởng trà diễn ra trong thời điểm hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 23.11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến 19.12, gắn với dấu mốc 195 năm thành lập tỉnh (1831 - 2026).

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 30.10 đến 7.11, với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”, gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4.11.1831 - 4.11.2026). Sự kiện gồm 12 hoạt động chính về văn hóa, đối ngoại, thương mại, du lịch và trải nghiệm trà, hướng tới tôn vinh giá trị của trà và thúc đẩy ngành chè phát triển theo hướng giá trị cao, hữu cơ, an toàn, bền vững.