Khai mạc 'Đêm hội Thành Tuyên năm 2026': Lung linh sắc màu trăng rằm xứ Tuyên

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dự “Đêm hội Thành Tuyên năm 2026”

Tham dự Lễ khai mạc “Đêm hội Thành Tuyên năm 2026” có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hộiĐỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, một số đoàn quốc tế.

Về phía Bộ VHTTDL có Thứ trưởng Hồ An Phong tham dự buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong tham dự “Đêm hội Thành Tuyên năm 2026”

Tại “Đêm hội Thành Tuyên năm 2026”, sau khi đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng ở trong nước và ở nước ngoài, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh: “Trong dịp Tết Trung thu năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn trân trọng sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, đồng hành và hợp tác quý báu của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự quan tâm, chia sẻ, hợp tác của các tổ chức, cá nhân, bạn bè trong nước và quốc tế”.

Tỉnh Tuyên Quang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, động viên và đồng hành quý báu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự phối hợp, hỗ trợ của các địa phương, cơ quan, đơn vị và sự hợp tác của bạn bè quốc tế, để Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển; đồng thời thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, để mọi trẻ em trên địa bàn tỉnh đều có cơ hội được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện và thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu khai mạc buổi lễ

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc gửi lời chúc thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang và nhắn nhủ: “Chúc các cháu thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết, tự tin và giàu ước mơ. Hãy luôn tự hào mình là những người con của quê hương Tuyên Quang giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Hãy mang theo niềm tự hào ấy trên hành trình trưởng thành và cùng nhau viết tiếp những câu chuyện đẹp về quê hương Tuyên Quang”.

Trong không gian lung linh của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện nghi thức “Thắp sáng ước mơ”. Biểu tượng đẹp này gửi gắm thông điệp ý nghĩa về khát vọng vươn lên, tình đoàn kết và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang thực hiện nghi thức “Thắp sáng ước mơ”

Cũng tại buổi lễ, nhằm sẻ chia và lan tỏa tình yêu thương đến thế hệ tương lai, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và lãnh đạo tỉnh đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập.

Những phần quà chứa đựng sự quan tâm chân thành, tiếp thêm niềm tin để các em vượt qua nghịch cảnh, chăm ngoan và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã trao quà cho 100 em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập

Điểm nhấn của đêm hội là sự kết hợp đặc sắc giữa chương trình nghệ thuật và màn diễn diễu của 40 mô hình đèn Trung thu tiêu biểu được lựa chọn từ cuộc thi của các phường trung tâm. Cụ thể, phường Minh Xuân đóng góp 20 mô hình, An Tường có 10 mô hình, Nông Tiến 5 mô hình, Bình Thuận 3 mô hình và Mỹ Lâm tham gia 2 mô hình.

Chương trình nghệ thuật và màn diễn diễu của 40 mô hình đèn Trung thu

Những mô hình mang hình dáng sinh động, mô phỏng nhân vật cổ tích, ngụ ngôn, danh thắng đất nước và các địa danh khẳng định chủ quyền lãnh thổ… được tạo nên bởi bàn tay tài hoa của người dân địa phương. Đi sát bên các mô hình, người dân trong trang phục truyền thống cùng nhau múa hát, tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi động.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành rực rỡ ánh đèn trong đêm hội

Bên cạnh đêm hội chính, Lễ hội Thành Tuyên 2026 còn bùng nổ với chuỗi sự kiện phong phú kéo dài từ ngày 19 đến 25.9. Tại đường Chiến Thắng Sông Lô (phường Minh Xuân), Festival Nông sản, OCOP làng nghề gắn kết du lịch Tuyên Quang 2026 diễn ra sôi nổi, trở thành không gian giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, kết nối giao thương với du lịch.

Không gian lễ hội càng thêm phong phú với Lễ hội Bia và 30 gian hàng ẩm thực tiêu chuẩn, phục vụ nhu cầu tham quan và trải nghiệm văn hóa ẩm thực của đông đảo du khách.

Ngoài ra, các hoạt động thể thao và khám phá như Giải Marathon Tuyên Quang năm 2026 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ” cùng Giải trình diễn xe ô tô, mô tô địa hình tỉnh Tuyên Quang mở rộng lần thứ IV năm 2026 cũng được tổ chức, tạo thêm những sản phẩm du lịch hấp dẫn.

40 mô hình đèn Trung thu nối đuôi nhau tạo nên một không gian diễu hành đường phố mãn nhãn

Với chuỗi hoạt động kéo dài một tuần, Lễ hội Thành Tuyên 2026 vừa tạo không gian vui chơi, trải nghiệm trọn vẹn trong dịp Trung thu, vừa là dịp quảng bá mạnh mẽ các giá trị văn hóa, sản phẩm và điểm đến, qua đó nâng cao sức hút du lịch và tăng cường sự gắn kết cộng đồng của địa phương.

Dưới đây là mội số hình ảnh do PV Văn Hoá ghi lại tại Lễ khai mạc "Đêm hội Thành Tuyên 2026":