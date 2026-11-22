Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban chỉ đạo đại hội; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng, Ủy viên Ban chỉ đạo, Ủy viên Ban tổ chức đại hội. Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội. Đại hội lần này có 36 đoàn thể thao tham dự, đại diện cho 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Quân đội, Công an; tranh tài ở 48 môn thể thao với 973 nội dung thi đấu từ ngày 14-11 đến 12-12.

Bức tranh thể thao, nghệ thuật đa sắc màu

Với chủ đề “Khát vọng vinh quang”, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được dàn dựng thành đại tiệc âm thanh, ánh sáng, pháo hoa, kết hợp nghệ thuật trình diễn hiện đại, đa sắc màu với những màn biểu diễn thể thao, võ thuật giàu năng lượng. Chương trình nghệ thuật chào mừng quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ, vận động viên tham gia biểu diễn trên bờ và mặt sông Sài Gòn với hai chương “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”, thể hiện sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên của các thế hệ người Việt Nam, đồng thời biểu trưng cho văn hóa sông nước Nam Bộ, tinh thần hội tụ, cởi mở và không ngừng vận động của Thành phố mang tên Bác.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc truyền thống được tổ chức gắn với không gian văn hóa, lịch sử đặc trưng sông nước của TP Hồ Chí Minh. Ngọn lửa thiêng được tiếp nhận từ di tích lịch sử Bến Nhà Rồng với sự tham gia của 36 vận động viên đại diện cho 36 đoàn thể thao. Hành trình rước đuốc do 21 vận động viên tiêu biểu cùng hơn 100 vận động viên thể thao dưới nước thực hiện diễn ra trên dòng sông Sài Gòn, đi qua khu vực bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ... rồi dừng lại tại Công viên Bờ sông Sài Gòn. Đoàn rước còn có thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước và các đội hình biểu diễn ván nước phản lực, dù lượn... Việc đưa ngọn lửa truyền thống thắp sáng bên dòng sông Sài Gòn lịch sử, di chuyển bằng đường thủy tạo nên dấu ấn riêng cho lễ khai mạc, đồng thời tôn vinh văn hóa sông nước Nam Bộ.

Đoàn thể thao Quân đội diễu hành tại lễ khai mạc đại hội.

Tham gia hành trình rước đuốc, vận động viên Nguyễn Phước Đến (môn đấu kiếm, TP Hồ Chí Minh) xúc động chia sẻ đây là trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ trong sự nghiệp thể thao của bản thân. Ngọn lửa nhắc nhở mỗi vận động viên về trách nhiệm, niềm tự hào và khát vọng cống hiến cho thể thao nước nhà.

Phần diễu hành của các đoàn thể thao là một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc của lễ khai mạc. Từ miền núi phía Bắc, dải đất miền Trung đến Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ, mỗi đoàn mang theo bản sắc văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của quê hương đến với đại hội, hội tụ trong một mái nhà chung, cùng chia sẻ tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và khát vọng vinh quang.

Với vai trò địa phương đăng cai chính, TP Hồ Chí Minh không chỉ giới thiệu năng lực tổ chức một sự kiện thể thao quy mô toàn quốc mà còn thể hiện bản sắc của một đô thị hiện đại, giàu truyền thống văn hóa, năng động, sáng tạo và nghĩa tình. Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết: Với thành phố, thành công của đại hội không chỉ được đo bằng những tấm huy chương hay kỷ lục mới mà còn bằng sự chu đáo trong tổ chức, tinh thần đoàn kết và những tình cảm tốt đẹp đọng lại trong lòng mỗi người tham dự. Thành phố mong rằng, bên cạnh những cuộc tranh tài sôi nổi, các đoàn thể thao sẽ có dịp cảm nhận Thành phố mang tên Bác hiện đại, gần gũi, giàu khát vọng, luôn chân thành, hiếu khách.

Lan tỏa khát vọng, hướng tới những đỉnh cao

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là dịp hội tụ, giao lưu và lan tỏa khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của hàng nghìn vận động viên trên khắp mọi miền Tổ quốc. Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp cả nước chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Bước vào tranh tài thi đấu tại đại hội, các vận động viên hãy thi đấu với khát vọng cao nhất, bản lĩnh vững vàng nhất, vượt qua giới hạn bản thân, cống hiến những màn so tài đỉnh cao, trung thực và cao thượng.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục ưu tiên dành các nguồn lực, quỹ đất, mở rộng các thiết chế văn hóa-thể thao cơ sở cho mọi người. Ngành thể thao tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không ngừng nâng cao thành tích, tuyển chọn, bồi dưỡng những vận động viên xuất sắc nhất hướng tới các đấu trường châu lục và thế giới.

Trước lễ khai mạc đại hội, vận động viên Nguyễn Thị Hải Yến, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 2 (Bộ Tham mưu Quân khu 7) cùng các đồng đội trong Đội tuyển Vovinam Quân đội đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung Long hổ quyền đồng đội nữ. Hải Yến bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc vì sau thời gian dài nỗ lực tập luyện, cả đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ban huấn luyện giao. Chúng tôi luôn tự tin, quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo thể thao Quân đội”.

Hành trình phía trước của đại hội là thử thách thực sự cho các vận động viên khi bước vào cao điểm thi đấu với áp lực lớn và những cơ hội để khẳng định bản thân, chinh phục những đỉnh cao thể thao mới. Đại hội lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá chất lượng phát triển thể thao thành tích cao tại các địa phương, ngành; đồng thời phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia, hướng đến những mục tiêu lớn hơn của thể thao Việt Nam trong thời gian tới.