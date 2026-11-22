Tham dự buổi lễ có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh - Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương; Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh; Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ủy viên Ban Chỉ đạo, Ủy viên Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an.

Về phía lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, tham dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Vinh quang”.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi lễ.

Các đoàn tham dự Đại hội diễu hành tại buổi lễ.

Các đoàn tham dự Đại hội diễu hành tại buổi lễ.

Các đoàn tham dự Đại hội diễu hành tại buổi lễ.

Các đoàn tham dự Đại hội diễu hành tại buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ.

Nghi thức chào cờ tại buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa Đại hội.

Nghi thức tuyên thệ của đại diện các vận động viên tham gia thi đấu và đại diện tổ trọng tài tại Đại hội.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Vinh quang”.

Các đại biểu tại buổi lễ.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Vinh quang”.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là sự kết hợp đặc sắc giữa công nghệ và nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Vinh quang”.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Vinh quang”.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là sự kết hợp đặc sắc giữa công nghệ và nghệ thuật.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức từ ngày 14/11 đến 12/12 tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương.