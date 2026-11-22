Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026
Tối 21/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Tham dự buổi lễ có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh - Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương; Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh; Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ủy viên Ban Chỉ đạo, Ủy viên Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an.
Về phía lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, tham dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
Nguồn Bộ VHTTDL: https://bvhttdl.gov.vn/anh-khai-mac-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-x-nam-2026-20260228171221563.htm