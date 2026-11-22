Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Chính sách - Chiến lược Trung ương; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 2026; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, 36 đoàn tranh tài ở đại hội cùng đông đảo người hâm mộ.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra hoành tráng tại công viên Bờ sông Sài Gòn.

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ nhiệt liệt chào mừng các đoàn thể thao, các vận động viên và đông đảo người hâm mộ; trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng phục vụ, tình nguyện viên... chung sức làm nên ngày hội lớn nhất của thể thao nước nhà.

“Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp cả nước phấn khởi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Một chiến thắng xứng đáng, một cái bắt tay trân trọng sau cuộc đấu, một cử chỉ nâng đỡ đối thủ khi vấp ngã... đều góp phần làm nên vẻ đẹp của thể thao và tinh thần cao thượng của con người Việt Nam", Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, từ khí thế của đại hội hôm nay, sẽ ngày càng có thêm nhiều tài năng trẻ, những nhà vô địch sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia, mang vinh quang về cho Tổ quốc; trên khắp mọi miền đất nước sẽ có thêm nhiều em nhỏ cùng hàng triệu người dân hào hứng, hăng hái tập luyện, cùng xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, cường tráng, năng động và phát triển.

"Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục ưu tiên dành các nguồn lực, quỹ đất, mở rộng các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở cho mọi người; ngành thể thao tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không ngừng nâng cao thành tích, tuyển chọn, bồi dưỡng những vận động viên xuất sắc nhất hướng tới các đấu trường châu lục và thế giới", Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu.

Phát biểu chào mừng, ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh Thành phố luôn trân trọng gìn giữ, bồi đắp và phát huy những giá trị làm nên bản sắc của mình: Năng động trong tư duy, sáng tạo trong hành động và nghĩa tình trong lối sống. Với Thành phố Hồ Chí Minh, thành công của đại hội không chỉ được đo bằng những tấm huy chương hay kỷ lục mới, mà còn bằng sự chu đáo trong tổ chức, tinh thần đoàn kết và những tình cảm tốt đẹp đọng lại trong lòng mỗi người tham dự. Chúng tôi mong rằng, bên cạnh những cuộc tranh tài sôi nổi, các đoàn thể thao và khách quý sẽ có dịp cảm nhận một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại mà gần gũi, giàu khát vọng nhưng luôn chân thành, hiếu khách".

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 - 12/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương, quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội, tranh tài ở 48 môn thể thao với 973 bộ huy chương.

Các đại biểu dự khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Đoàn Thể thao Cao Bằng tham dự Đại hội với 38 thành viên, gồm 1 trưởng đoàn, 2 phó trưởng đoàn, 3 thành viên, 7 huấn luyện viên và 25 vận động viên. Đoàn tranh tài ở 5 môn: điền kinh, jujitsu, pencak silat, khiêu vũ thể thao và võ thuật tổng hợp.

Đây là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, nhằm đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao, công tác đào tạo, huấn luyện và thành tích thi đấu của các địa phương, ngành. Đồng thời, là dịp phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia, hướng tới các đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế.

Điểm nhấn đặc biệt của Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật cùng chủ đề “Khát vọng vinh quang”, quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và vận động viên tham gia biểu diễn. Chương trình gồm hai chương: “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”, tái hiện hành trình hình thành, phát triển của vùng đất phương Nam, đồng thời khắc họa tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của các thế hệ người Việt Nam.

Chương trình gây ấn tượng với sự kết hợp giữa nghệ thuật ca múa nhạc, trình diễn sân khấu và các môn thể thao trên mặt nước, không gian ngoài trời như Jetski, Flyboard, lướt ván phản lực, dù lượn, Patin... Cùng với đó, công nghệ âm thanh, ánh sáng và trình chiếu hiện đại tạo nên không gian trình diễn đa chiều, mang đến sắc màu trẻ trung, sôi động.

Đặc biệt, nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn là điểm nhấn mang tính biểu tượng của kỳ Đại hội lần này. Ngọn lửa truyền thống được rước từ khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đi qua các địa danh lịch sử như Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ và khu vực Ba Son, trước khi tiến về sân khấu chính. Tham gia hành trình có 36 vận động viên đại diện cho 36 đoàn thể thao cùng 10 vận động viên tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh. Nghi thức kết hợp các đội hình thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước, Flyboard và dù lượn, tạo nên màn trình diễn độc đáo trên dòng sông Sài Gòn.

Tại Lễ khai mạc, 36 đoàn thể thao tiến hành diễu hành, thể hiện tinh thần hội tụ, đoàn kết và quyết tâm thi đấu của các địa phương, ngành. Tiếp đó là các nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ Đại hội, tuyên thệ của vận động viên, trọng tài và thắp sáng đài lửa Đại hội, chính thức mở đầu những ngày tranh tài sôi nổi.

Không chỉ là sân chơi thể thao đỉnh cao, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương, ngành; qua đó khẳng định tiềm lực và định hướng phát triển của thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới.

Với thông điệp “Khát vọng vinh quang”, Đại hội là dịp để các vận động viên thể hiện tài năng, bản lĩnh, ý chí và khát vọng cống hiến, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng, xây dựng nền thể thao Việt Nam phát triển bền vững, từng bước hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.