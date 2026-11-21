Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, đẹp mắt. Ảnh: Huy Anh

Mở đầu lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật quy tụ khoảng 1.500 nghệ sĩ, diễn viên và vận động viên tham gia biểu diễn với hai chương chủ đề chính: “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại nhằm tôn vinh sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn tầm của thể thao Việt Nam.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu khai mạc. Nguồn: Báo SGGP

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: "Đại hội lần này diễn ra đúng dịp cả nước phấn khởi chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam 24-11. Bước vào tranh tài ở 48 môn thi đấu, tôi mong các bạn hãy thi đấu với khát vọng cao nhất, bản lĩnh vững vàng nhất để bứt phá giới hạn của chính mình, cống hiến những màn so tài đỉnh cao, trung thực và cao thượng.

Khỏe để xây dựng đất nước. Mạnh để vươn ra thế giới. Đoàn kết để chinh phục những đỉnh cao. Với niềm tin và khí thế đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026".

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng. Nguồn: Báo SGGP

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) Lê Quốc Phong cho biết: "20 năm sau Đại hội lần thứ V năm 2006, TP.HCM một lần nữa vinh dự là địa phương đăng cai chính ngày hội thể thao lớn nhất cả nước. Bên cạnh những cuộc tranh tài sôi nổi, các đoàn thể thao và quý vị khách quý sẽ có dịp cảm nhận một TP.HCM hiện đại mà gần gũi, giàu khát vọng nhưng luôn chân thành, hiếu khách".

Đoàn vận động viên thành phố Đồng Nai diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Huy Anh

Sau màn diễu hành biểu dương lực lượng của 37 đoàn tham dự (gồm 34 đoàn tỉnh, thành; 2 đoàn ngành Công an, Quân đội; Tổ trọng tài), nghi thức rước đuốc diễn ra hoành tráng, ấn tượng. Tham gia hành trình này là 36 vận động viên (VĐV) tiêu biểu đại diện cho các đoàn, cùng sự đồng hành trình diễn đẹp mắt của hơn 100 VĐV các môn thể thao dưới nước.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương thực hiện nghi thức thắp sáng đài đuốc. Nguồn: Báo SGGP

Đài đuốc đã được thắp sáng. Ảnh: Huy Anh

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 khép lại với phần biểu diễn văn nghệ gồm 2 bài hát: Niềm tin chiến thắng và Khát vọng vinh quang.

Phần biểu diễn văn nghệ khép lại lễ bế mạc đại hội. Ảnh: Huy Anh

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14-11 đến ngày 12-12 tại TP.HCM và 5 địa phương phối hợp đăng cai (gồm Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Tháp và Khánh Hòa). Đại hội quy tụ hơn 10.600 VĐV thuộc 36 đoàn thể thao (34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Quân đội, Công an), tranh tài ở 48 môn thi đấu với tổng cộng 973 bộ huy chương.

Trong kỳ đại hội năm nay, thành phố Đồng Nai là một trong những địa phương phối hợp đăng cai trọng điểm với 4 môn thi đấu gồm: Kickboxing, Wushu, Sailing và Điền kinh việt dã leo núi.