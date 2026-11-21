Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đồng chí Hoàng Đạo Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; Đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đồng chí Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ủy viên Ban Chỉ đạo, Ủy viên Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026; Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự buổi lễ

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tham dự buổi lễ

Về phía lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, nhằm đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao, chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện và thành tích thi đấu của các địa phương, ngành trên cả nước. Đây cũng là dịp phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia, hướng tới các đấu trường thể thao khu vực, châu lục và thế giới.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Tiếp nối thành công của các kỳ Đại hội trước, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức từ ngày 14/11 đến 12/12 tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương. Đại hội quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội, tranh tài ở 48 môn thể thao với tổng cộng 973 bộ huy chương.

Không chỉ là cuộc tranh tài đỉnh cao của các vận động viên, Đại hội còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong Nhân dân; tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các địa phương, ngành; đồng thời khẳng định vị thế, tiềm lực và định hướng phát triển của Thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Trong khuôn khổ Đại hội, Lễ khai mạc được xác định là sự kiện trọng tâm, mở đầu cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước. Việc lựa chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn và không gian mặt nước sông Sài Gòn làm địa điểm tổ chức thể hiện dấu ấn đổi mới trong tư duy tổ chức sự kiện, khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảnh quan sông nước và những giá trị văn hóa - lịch sử đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để thành phố giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo, hiện đại, giàu bản sắc, có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế thể thao và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn.

Với chủ đề “Khát vọng Vinh quang”, Chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo hướng kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, giữa giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên của Thể thao Việt Nam. Chương trình quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và vận động viên tham gia biểu diễn, với 2 Chương nghệ thuật chủ đạo: “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”.

Những màn trình diễn ấn tượng tại buổi lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Chương I - “Những dòng sông hội tụ” tái hiện hành trình hình thành, phát triển của vùng đất phương Nam qua những lớp diễn giàu tính nghệ thuật, lấy hình tượng dòng sông làm mạch cảm xúc xuyên suốt. Sáu cảnh diễn gồm: “Giọt nguồn”, “Xuôi dòng”, “Khí phách”, “Hợp lưu”, “Đô thị bên sông” và “Vươn khơi” khắc họa chiều sâu lịch sử, truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết và sức sống mạnh mẽ của thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp, Chương trình truyền tải thông điệp về sự hội tụ của các vùng miền, những giá trị văn hóa và tinh hoa thể thao từ mọi miền Tổ quốc, cùng chung một khát vọng xây dựng nền Thể thao Việt Nam phát triển bền vững.

Chương II - “Vươn vai Phù Đổng” mang đến không khí trẻ trung, sôi động, hiện đại, lấy hình tượng Thánh Gióng làm biểu trưng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên của các thế hệ người Việt Nam. Hình tượng ấy cũng gửi gắm thông điệp về hành trình trưởng thành của các vận động viên, từ phong trào thể thao học đường, thể thao quần chúng đến môi trường thi đấu chuyên nghiệp, không ngừng chinh phục những đỉnh cao mới.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là sự kết hợp đặc sắc giữa công nghệ và nghệ thuật

Điểm đặc sắc của Chương trình là sự kết hợp giữa biểu diễn ca múa nhạc, nghệ thuật sân khấu với các màn trình diễn thể thao trên mặt nước và không gian ngoài trời. Các môn: Jetski, Flyboard, Lướt ván phản lực, Dù lượn, Patin... được đưa vào Chương trình, tạo nên những màn trình diễn giàu tính thị giác, thể hiện sức trẻ, sự năng động và tinh thần chinh phục của Thể thao Việt Nam.

Việc ứng dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng, trình chiếu hiện đại và các hiệu ứng sân khấu góp phần nâng cao trải nghiệm của khán giả, tạo nên một không gian nghệ thuật đa chiều, kết nối giữa lịch sử, văn hóa, con người và thể thao.

Một trong những điểm nhấn nổi bật và mang tính biểu tượng của Lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc Đại hội trên sông Sài Gòn. Đây là cách thức tổ chức mới, tạo dấu ấn riêng so với không gian tổ chức truyền thống tại các sân vận động, đồng thời kết nối những địa danh lịch sử với diện mạo đô thị hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh.

Các đoàn vận động viên chuẩn bị cho lễ diễu hành

Ngọn lửa truyền thống của Đại hội được rước từ khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, đi qua những địa danh giàu giá trị lịch sử và biểu tượng phát triển của thành phố như: Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ và khu vực Ba Son, trước khi tiến về khu vực sân khấu chính.

Tham gia hành trình đặc biệt này là 36 vận động viên đại diện cho 36 đoàn tham dự Đại hội, cùng 10 vận động viên tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh và các phương tiện chuyên dụng như: thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước và các đội hình biểu diễn Flyboard, dù lượn.

Trên dòng sông Sài Gòn, sự phối hợp giữa các đội hình biểu diễn trên mặt nước và không gian trên cao tạo nên một bức tranh trình diễn quy mô, độc đáo, kết hợp giữa yếu tố thể thao, nghệ thuật và công nghệ.

Khi ngọn đuốc được đưa về sân khấu chính, nghi thức thắp sáng đài lửa Đại hội được thực hiện trang trọng, đánh dấu thời khắc chính thức khai mạc ngày hội thể thao lớn nhất cả nước. Ngọn lửa Đại hội không chỉ tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, khát vọng chiến thắng, mà còn truyền tải thông điệp về sự tiếp nối, cống hiến và vươn tới những đỉnh cao mới của các thế hệ vận động viên Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng phục vụ, tình nguyện viên, nhà tài trợ, cơ quan báo chí đã chung sức làm nên Ngày hội lớn nhất của thể thao nước nhà.

Cờ Tổ quốc và cờ Đại hội được kéo lên

Phó Thủ tướng khẳng định, thể thao rèn luyện, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, hun đúc ý chí, bồi đắp nhân cách, kết nối con người, gắn kết xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn của dân tộc. Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp cả nước phấn khởi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

"Một chiến thắng xứng đáng, một cái bắt tay trân trọng sau cuộc đấu, một cử chỉ nâng đỡ đối thủ khi vấp ngã... đều góp phần làm nên vẻ đẹp của thể thao và tinh thần cao thượng của con người Việt Nam. Bước vào tranh tài ở 48 môn thi đấu tại Đại hội, tôi mong các vận động viên thi đấu với khát vọng cao nhất, bản lĩnh vững vàng nhất, vượt qua giới hạn bản thân, cống hiến những màn so tài đỉnh cao, trung thực và cao thượng" - Phó Thủ tướng kỳ vọng.

Nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Sức khỏe và thể lực của Nhân dân chính là nền tảng làm nên sức mạnh quốc gia, đồng thời yêu cầu chăm lo thực chất cho thể thao học đường và tập trung đầu tư mũi nhọn cho những tài năng đủ sức vươn tầm châu lục và thế giới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng từ khí thế của Đại hội hôm nay, sẽ có thêm nhiều tài năng trẻ, những nhà vô địch sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia, mang vinh quang về cho Tổ quốc; trên khắp mọi miền đất nước sẽ có thêm nhiều em nhỏ cùng hàng triệu người dân hào hứng, hăng hái tập luyện, cùng xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, cường tráng, năng động và phát triển.

Các vận động viên thực hiện nghi thức rước cờ

"Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục ưu tiên dành các nguồn lực, quỹ đất, mở rộng các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở cho mọi người; ngành thể thao tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không ngừng nâng cao thành tích, tuyển chọn, bồi dưỡng những vận động viên xuất sắc nhất hướng tới các đấu trường châu lục và thế giới" - Phó Thủ tướng bày tỏ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2025, việc mở rộng không gian phát triển trên cơ sở hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạo nên sự kết nối giữa đô thị năng động, vùng công nghiệp phát triển và cửa ngõ kinh tế biển giàu tiềm năng. Đó không chỉ là bước chuyển về quy mô mà còn mở ra tầm nhìn và động lực mới để Thành phố Hồ Chí Minh, siêu đô thị lớn nhất cả nước, tiếp tục tiến mạnh, vươn xa.

Đồng chí Hoàng Đạo Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng Ban Tổ chức thực hiện nghi thức thắp sáng đài đuốc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ đó, thành phố luôn trân trọng gìn giữ, bồi đắp và phát huy những giá trị làm nên bản sắc của mình: năng động trong tư duy, sáng tạo trong hành động và nghĩa tình trong lối sống. Trong đó, yếu tố quan trọng góp phần làm nên một thành phố năng động, tràn đầy sức sống chính là sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao cả quần chúng, chuyên nghiệp và đỉnh cao. Sự khổ luyện của vận động viên, sự huấn luyện tận tâm của huấn luyện viên, sự chăm lo, chính sách tích cực của thành phố, nhiều thế hệ vận động viên thành phố đã đóng góp những thành tích đáng tự hào trên các đấu trường quốc gia và quốc tế.

"Được Trung ương tin tưởng giao trọng trách đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Thành phố Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm to lớn đối với sự phát triển chung của thể thao Việt Nam. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, thành phố đã chủ động huy động các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức Đại hội, các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, triển khai đồng bộ các điều kiện tổ chức và phục vụ Đại hội. Các môn thi đấu đã và đang diễn ra thuận lợi, bảo đảm yêu cầu về chuyên môn, an toàn và chất lượng tổ chức, góp phần khẳng định năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn, tầm vóc của thành phố" - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong bày tỏ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức từ ngày 14/11 đến 12/12 tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong nhấn mạnh, thành công của Đại hội không chỉ được thể hiện qua những tấm huy chương, những kỷ lục mới được xác lập mà còn ở tinh thần thể thao cao thượng, sự đoàn kết, giao lưu, học hỏi, ở chất lượng công tác tổ chức, những tình cảm tốt đẹp đọng lại trong lòng mỗi đoàn thể thao, mỗi đại biểu và người dân tham dự. Thông qua Đại hội lần này, thành phố mong muốn giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, hiện đại, văn minh, nghĩa tình, một thành phố luôn rộng mở, hiếu khách, giàu khát vọng vươn lên, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ lớn vì sự phát triển chung của đất nước.

Lễ khai mạc có màn diễu hành của 36 đoàn thể thao đại diện cho 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội, cùng lực lượng trọng tài tham gia điều hành các môn thi đấu. Đây là nghi thức quan trọng, thể hiện sự hội tụ của thể thao cả nước, khẳng định tinh thần đoàn kết, giao lưu, trung thực và cao thượng. Mỗi đoàn thể thao tham dự Đại hội là đại diện cho phong trào thể dục thể thao của địa phương, ngành, mang theo quyết tâm thi đấu, khát vọng cống hiến và niềm tự hào của các vận động viên.

Thông qua Đại hội, tinh thần thể thao, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao toàn dân, xây dựng nền Thể thao Việt Nam phát triển bền vững, từng bước hội nhập sâu rộng với thể thao khu vực và thế giới.