Bản hòa ca của lịch sử, văn hóa và thể thao

Chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được xây dựng như một hành trình cảm xúc, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp, âm nhạc, vũ đạo, trình diễn thể thao và công nghệ sân khấu hiện đại, chương trình tái hiện sức sống của vùng đất phương Nam, đồng thời khắc họa khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người Việt Nam.

Chương trình quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ và vận động viên tham gia biểu diễn, được chia thành 2 chương nghệ thuật chủ đạo: “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”.

Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh. Hình ảnh trong chương trình tổng duyệt tối 19/11. Ảnh: Nhật Nam

Ở chương đầu tiên, hình tượng dòng sông trở thành mạch nguồn xuyên suốt, dẫn dắt khán giả trở về với hành trình hơn 300 năm hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam. Sáu cảnh diễn gồm “Giọt nguồn”, “Xuôi dòng”, “Khí phách”, “Hợp lưu”, “Đô thị bên sông” và “Vươn khơi” tái hiện những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa, tinh thần khai phá và sức sống mãnh liệt của vùng đất này.

Từ những dòng chảy đầu nguồn đến một đô thị hiện đại bên sông, câu chuyện nghệ thuật không chỉ tôn vinh lịch sử hình thành và phát triển của TP. Hồ Chí Minh mà còn gửi gắm thông điệp về sự hội tụ, gắn kết của các vùng miền, các thế hệ và những giá trị văn hóa trên dải đất hình chữ S.

Đặt trong không gian thể thao, hình ảnh dòng sông tượng trưng cho sự quy tụ của các tài năng xuất sắc đến từ 36 đoàn tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc. Mỗi đơn vị mang tới những thế mạnh và nét đặc trưng riêng, cùng hòa chung vào dòng chảy thể thao quốc gia hướng tới mục tiêu nâng tầm cả thành tích và phong trào.

Nếu như dòng sông đại diện cho tính kết nối và tích tụ năng lượng, thì phần diễn xướng "Vươn vai Phù Đổng" lại biểu thị cho sự bứt phá. Lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng - biểu tượng của sức mạnh, ý chí và tinh thần quật cường dân tộc, chương trình mở ra không gian nghệ thuật trẻ trung, sôi động, tràn đầy năng lượng; qua đó khắc họa hình ảnh một thế hệ Việt Nam tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng vươn tới những đỉnh cao mới.

Chờ đợi màn rước đuốc trên sông

Một trong những điểm nhấn được mong đợi nhất tại Lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc dài khoảng 1,5km với chủ đề "Ngọn lửa thiêng xuôi dòng sông".

Hành trình của ngọn lửa đại hội bắt đầu từ Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng, nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc. Đúng vào 20h20 ngày 21/11, 21 vận động viên xuất sắc đại diện cho ý chí, nghị lực và khát vọng chinh phục của thể thao Việt Nam sẽ đón ngọn đuốc và bắt đầu cuộc hải trình trên dòng nước để hướng về khán đài chính tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh.

Hình ảnh ngọn lửa Đại hội di chuyển trên dòng sông Sài Gòn không chỉ mang ý nghĩa của một nghi thức thể thao thiêng liêng mà còn là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa lịch sử dân tộc và khát vọng tương lai.

Mô phỏng màn rước đuốc trên sông được chờ đợi trong Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Nguồn: Báo Văn hóa

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Thể thao dưới nước đã huy động hơn 100 vận động tham gia trực tiếp vào các khối biểu diễn và đội hình hộ tống đoàn rước đuốc. Công tác dàn dựng đòi hỏi sự đồng bộ cao khi kết hợp hàng loạt loại hình phương tiện phức tạp, từ thuyền buồm, phương tiện bán phản lực, mô tô nước, Flyboard cho đến các cánh dù lượn và du thuyền chuyên dụng.

Trên mặt nước, đội hình thuyền buồm phối hợp cùng du thuyền tạo nên một không gian di chuyển bề thế và trang nghiêm. Ngay sát đó, các mô tô nước liên tục di chuyển theo đội hình khép kín, thực hiện các kỹ thuật biểu diễn điêu luyện để tạo ra những dải sóng trắng cuồn cuộn trên mặt sông.

Không gian trình diễn tiếp tục được mở rộng lên bầu trời và các tầng cao nhờ sự góp mặt của các VĐV điều khiển thiết bị Flyboard, tận dụng áp lực nước mạnh mẽ để bay vút lên không trung. Phía trên cao, những cánh dù lượn rực rỡ màu sắc kết hợp cùng các phương tiện bán phản lực biến toàn bộ khu vực thành một sân khấu trình diễn công nghệ và thể thao sôi động.

Khi ngọn lửa được đưa về sân khấu chính, nghi thức thắp sáng đài đuốc chính thức sẽ được thực hiện kết hợp với công nghệ drone và pháo hoa, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Đánh giá toàn diện thể thao Việt Nam

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội; tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam - Trưởng Tiểu ban Chuyên môn Kỹ thuật Đại hội cho biết, ý nghĩa của kỳ Đại hội lần này không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà quan trọng hơn là yêu cầu đổi mới về chất lượng và hiệu quả phát triển thể thao.

Đại hội Thể thao toàn quốc là dịp đánh giá toàn diện thể thao Việt Nam, hướng đến các mục tiêu lớn tại đấu trường quốc tế. Ảnh: BTC

Không chỉ là đấu trường đỉnh cao để các vận động viên thể hiện tài năng, bản lĩnh và khát vọng chinh phục thành tích, Đại hội còn là dịp đánh giá toàn diện sự phát triển của phong trào thể dục thể thao, chất lượng đào tạo, huấn luyện và thành tích thể thao của các địa phương, ngành trên cả nước. Qua đó, phát hiện, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia, hướng tới các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

Ông Nguyễn Hồng Minh, việc tuyển chọn vận động viên không thể chỉ căn cứ vào huy chương hay thứ hạng đạt được tại Đại hội. Quá trình đánh giá cần xem xét tổng thể thành tích, độ tuổi, tố chất thể lực, kỹ thuật, tâm lý thi đấu, khả năng phát triển lâu dài và kết quả cọ xát tại các giải quốc tế.

Cách tiếp cận này có ý nghĩa thiết thực đối với công tác xây dựng lực lượng kế cận. Một kết quả tốt ở thời điểm hiện tại chưa phải là căn cứ duy nhất để xác định tiềm năng của vận động viên. Ngược lại, những gương mặt trẻ chưa đạt thứ hạng cao nhưng có nền tảng thể lực, kỹ thuật và khả năng tiến bộ vẫn cần được theo dõi, đánh giá trong quá trình đào tạo. Qua đó, công tác tuyển chọn có thể hướng tới mục tiêu phát triển lực lượng ổn định, có chiều sâu, thay vì chỉ tập trung vào thành tích trước mắt.

Từ kết quả tổng kết Đại hội, ngành Thể dục Thể thao Việt Nam sẽ có cơ sở rà soát, cơ cấu lại hệ thống đào tạo, xác định các môn trọng điểm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 2027 - 2030. Đây cũng là bước chuẩn bị lực lượng cho những mục tiêu tại ASIAD 2030 và Olympic Los Angeles 2028.

Đại hội huy động 2.921 trọng tài, 215 cán bộ chuyên môn và 853 nhân viên kỹ thuật. Lực lượng này được lựa chọn căn cứ vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và yêu cầu của từng môn, đáp ứng yêu cầu tổ chức một sự kiện thể thao có quy mô lớn và tính cạnh tranh cao nhất cả nước. Đáng chú ý, các trọng tài quốc tế sẽ trực tiếp tham gia điều hành một số môn có yêu cầu cao về chuyên môn, kỹ thuật và độ chính xác trong đánh giá, chấm điểm, gồm: Khiêu vũ thể thao, Bóng rổ, Bơi, Đấu kiếm, Roller, Karate và Bowling.