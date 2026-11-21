Đến tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X có bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng; bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh...

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng phát biểu khai mạc đại hội.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng đại hội.

Lấy ý tưởng từ câu chuyện về những dòng sông vẫn chảy, thành phố vẫn chuyển động, đất nước vẫn tiến về phía trước, Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X mở ra một vòng tròn mới, nơi những dòng sông hội tụ - những con người hội tụ - những thế hệ hội tụ - những giấc mơ hội tụ, để cùng tạo nên một dòng chảy lớn. Đó là dòng chảy của thể thao, của tuổi trẻ, của niềm tin, của khát vọng Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên lễ khai mạc Đại hội diễn ra tại không gian Công viên ngay Bờ sông Sài Gòn, thay vì ở các nơi thi đấu thể thao như trước đây.

Từ rất sớm, nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đứng dọc hai bên bờ sông Sài Gòn để đón xem lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Mô-tô nước, Flyboard cho đến các cánh dù lượn và du thuyền chuyên dụng lần đầu tiên được đưa vào biểu diễn ngay trên mặt sông.

Các vận động viên trình diễn trên sông Sài Gòn cùng lá cờ Việt Nam tung bay khiến nhiều người xem thích thú.

Khung cảnh mộc mạc làng quê với ánh trăng, bờ sông và âm nhạc đờn ca tài tử được tái hiện thật sự nêu bật được bản sắc đất phương nam.

Những màn xiếc trên không với kỹ xảo hiện đại đã khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ biết gìn giữ những giá trị truyền thống mà vẫn song hành với hơi thở cuộc sống mới.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội; tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương.

Không chỉ là đấu trường đỉnh cao để các vận động viên thể hiện tài năng, bản lĩnh và khát vọng chinh phục thành tích, đại hội còn là dịp đánh giá toàn diện sự phát triển của phong trào thể dục thể thao, chất lượng đào tạo, huấn luyện và thành tích thể thao của các địa phương, ngành trên cả nước. Qua đó, phát hiện, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia, hướng tới các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

2.921 trọng tài, 215 cán bộ chuyên môn và 853 nhân viên kỹ thuật. 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ tranh tài này.

Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Thể thao lần này với mục tiêu đặt ra, ít nhất là đứng thứ nhì toàn đoàn.

Ngoài các môn thể thao quen thuộc, đây là lần đầu tiên môn pickleball được đưa vào Đại hội Thể thao toàn quốc để thi đấu.

Một trong những điểm nhấn được mong đợi nhất tại Lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc dài khoảng 1,5km với chủ đề "Ngọn lửa thiêng xuôi dòng sông".

Hành trình của ngọn lửa đại hội sẽ bắt đầu được lấy từ Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng, nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc. Đuốc sẽ được các vận động viên tài năng rước đi qua Cột cờ Thủ Ngữ, không gian của Cầu đi bộ Thủ Thiêm, di chuyển dọc theo Bến Bạch Đằng, trước khi cập bến Công viên Bờ sông.

Ngọn lửa đại hội được đại diện thành phố lấy từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, truyền tay nhau để đưa về điểm tổ chức lễ khai mạc.

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng Ban tổ chức thực hiện nghi thức thắp sáng đài đuốc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Ngọn lửa Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức được thắp sáng đánh dấu những ngày tranh tài đầy sôi nổi.

Từ kết quả tổng kết đại hội, ngành Thể dục Thể thao Việt Nam có cơ sở rà soát, cơ cấu lại hệ thống đào tạo, xác định các môn trọng điểm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 2027 - 2030. Đây cũng là bước chuẩn bị lực lượng cho những mục tiêu tại ASIAD 2030 và Olympic Los Angeles 2028.