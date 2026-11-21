Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Khát vọng vinh quang ở kỷ nguyên mới
Tối 21/10, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, đã chính thức diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Khát vọng vinh quang”. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương.
Đến tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X có bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng; bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh...
Lấy ý tưởng từ câu chuyện về những dòng sông vẫn chảy, thành phố vẫn chuyển động, đất nước vẫn tiến về phía trước, Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X mở ra một vòng tròn mới, nơi những dòng sông hội tụ - những con người hội tụ - những thế hệ hội tụ - những giấc mơ hội tụ, để cùng tạo nên một dòng chảy lớn. Đó là dòng chảy của thể thao, của tuổi trẻ, của niềm tin, của khát vọng Việt Nam.
Đây cũng là lần đầu tiên lễ khai mạc Đại hội diễn ra tại không gian Công viên ngay Bờ sông Sài Gòn, thay vì ở các nơi thi đấu thể thao như trước đây.
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội; tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương.
Không chỉ là đấu trường đỉnh cao để các vận động viên thể hiện tài năng, bản lĩnh và khát vọng chinh phục thành tích, đại hội còn là dịp đánh giá toàn diện sự phát triển của phong trào thể dục thể thao, chất lượng đào tạo, huấn luyện và thành tích thể thao của các địa phương, ngành trên cả nước. Qua đó, phát hiện, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia, hướng tới các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.
Một trong những điểm nhấn được mong đợi nhất tại Lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc dài khoảng 1,5km với chủ đề "Ngọn lửa thiêng xuôi dòng sông".
Hành trình của ngọn lửa đại hội sẽ bắt đầu được lấy từ Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng, nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc. Đuốc sẽ được các vận động viên tài năng rước đi qua Cột cờ Thủ Ngữ, không gian của Cầu đi bộ Thủ Thiêm, di chuyển dọc theo Bến Bạch Đằng, trước khi cập bến Công viên Bờ sông.
Từ kết quả tổng kết đại hội, ngành Thể dục Thể thao Việt Nam có cơ sở rà soát, cơ cấu lại hệ thống đào tạo, xác định các môn trọng điểm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 2027 - 2030. Đây cũng là bước chuẩn bị lực lượng cho những mục tiêu tại ASIAD 2030 và Olympic Los Angeles 2028.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khai-mac-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-x-khat-vong-vinh-quang-o-ky-nguyen-moi-post1004546.html