Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh - Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết; Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, tổ chức thể thao, cùng đông đảo huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và người hâm mộ.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo dự lễ khai mạc đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, từ khí thế của đại hội hôm nay, chúng ta tin tưởng rằng, sẽ ngày càng có thêm nhiều tài năng trẻ, những nhà vô địch sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia, mang vinh quang về cho Tổ quốc; trên khắp mọi miền đất nước sẽ có thêm nhiều em nhỏ cùng hàng triệu người dân hào hứng, hăng hái tập luyện, cùng xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, cường tráng, năng động và phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục ưu tiên dành các nguồn lực, quỹ đất, mở rộng các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở cho mọi người; ngành thể thao tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không ngừng nâng cao thành tích, tuyển chọn, bồi dưỡng những vận động viên xuất sắc nhất hướng tới các đấu trường châu lục và thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu.

Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần thể thao và công nghệ hiện đại. Đặc biệt, nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn cùng chương trình nghệ thuật quy mô lớn đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lịch sử các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc.

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần

Rất đông người dân đến xem chương trình khai mạc đại hội.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được tổ chức từ ngày 14/11 đến 12/12 tại TP Hồ Chí Minh và một số địa phương. Đại hội quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội, tranh tài ở 48 môn thể thao với tổng cộng 973 bộ huy chương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, thành phố đã cùng Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị nỗ lực chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi đấu, đón tiếp và bảo đảm an toàn. Với TP Hồ Chí Minh, thành công của đại hội không chỉ được đo bằng những tấm huy chương hay kỷ lục mới, mà còn bằng sự chu đáo trong tổ chức, tinh thần đoàn kết và những tình cảm tốt đẹp đọng lại trong lòng mỗi người tham dự.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu.

Không chỉ là cuộc tranh tài đỉnh cao của các vận động viên, Đại hội còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong Nhân dân; tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các địa phương, ngành; đồng thời khẳng định vị thế, tiềm lực và định hướng phát triển của Thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đoàn thể thao Công an nhân dân tham gia đại hội.

Lễ khai mạc được xác định là sự kiện trọng tâm. Việc lựa chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn và không gian mặt nước sông Sài Gòn làm địa điểm tổ chức thể hiện dấu ấn đổi mới trong tư duy tổ chức sự kiện, khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảnh quan sông nước và những giá trị văn hóa - lịch sử đặc trưng của TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để thành phố giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo, hiện đại, giàu bản sắc, có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế thể thao và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn.

Các đội thể thao dự lễ khai mạc đại hội.

Với chủ đề “Khát vọng Vinh quang”, chương trình nghệ thuật tại lễ Khai mạc được dàn dựng theo hướng kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, giữa giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên của Thể thao Việt Nam. Chương trình quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và vận động viên tham gia biểu diễn, với 2 chương nghệ thuật chủ đạo: “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”.

Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Tổ chức thực hiện nghi thức thắp sáng đài đuốc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Điểm đặc sắc của chương trình là sự kết hợp giữa biểu diễn ca múa nhạc, nghệ thuật sân khấu với các màn trình diễn thể thao trên mặt nước và không gian ngoài trời. Các môn: Jetski, Flyboard, Lướt ván phản lực, Dù lượn, Patin... được đưa vào Chương trình, tạo nên những màn trình diễn giàu tính thị giác, thể hiện sức trẻ, sự năng động và tinh thần chinh phục của thể thao Việt Nam.

Ngọn đuốc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Việc ứng dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng, trình chiếu hiện đại và các hiệu ứng sân khấu góp phần nâng cao trải nghiệm của khán giả, tạo nên một không gian nghệ thuật đa chiều, kết nối giữa lịch sử, văn hóa, con người và thể thao.

Một tiết mục biểu diễn tại lễ khai mạc đại hội.

Một trong những điểm nhấn nổi bật và mang tính biểu tượng của lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc Đại hội trên sông Sài Gòn. Đây là cách thức tổ chức mới, tạo dấu ấn riêng so với không gian tổ chức truyền thống tại các sân vận động, đồng thời kết nối những địa danh lịch sử với diện mạo đô thị hiện đại của TP Hồ Chí Minh.

Một tiết mục biểu diễn tại lễ khai mạc.

Ngọn lửa truyền thống của Đại hội được rước từ khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, đi qua những địa danh giàu giá trị lịch sử và biểu tượng phát triển của thành phố như: Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ và khu vực Ba Son, trước khi tiến về khu vực sân khấu chính.

Tham gia hành trình đặc biệt này là 36 vận động viên đại diện cho 36 đoàn tham dự Đại hội, cùng 10 vận động viên tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh và các phương tiện chuyên dụng như: thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước và các đội hình biểu diễn Flyboard, dù lượn.

Biểu diễn võ thuật tại lễ khai mạc đại hội.

Trên dòng sông Sài Gòn, sự phối hợp giữa các đội hình biểu diễn trên mặt nước và không gian trên cao tạo nên một bức tranh trình diễn quy mô, độc đáo, kết hợp giữa yếu tố thể thao, nghệ thuật và công nghệ.

Khi ngọn đuốc được đưa về sân khấu chính, nghi thức thắp sáng đài lửa Đại hội được thực hiện trang trọng, đánh dấu thời khắc chính thức khai mạc ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

CSGT Công an TP Hồ Chí Minh bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực diễn ra lễ khai mạc.

Lễ khai mạc có màn diễu hành của 36 đoàn thể thao đại diện cho 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội, cùng lực lượng trọng tài tham gia điều hành các môn thi đấu, thể hiện sự hội tụ của thể thao cả nước, khẳng định tinh thần đoàn kết, giao lưu, trung thực và cao thượng.

CSGT Công an TP Hồ Chí Minh điều tiết giao thông khu vực diễn ra lễ khai mạc.

Sau nghi thức diễu hành là các nghi lễ chính thức của Đại hội, gồm: rước cờ Tổ quốc, rước cờ Đại hội, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài, cùng nghi thức thắp sáng đài lửa.

Cảnh sát cơ động giữ trật tự tại lễ khai mạc.

Cảnh sát cơ động giữ trật tự tại lễ khai mạc.

Thông qua Đại hội, tinh thần thể thao, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao toàn dân, xây dựng nền Thể thao Việt Nam phát triển bền vững, từng bước hội nhập sâu rộng với thể thao khu vực và thế giới.