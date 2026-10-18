Khai mạc Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á 2026: Tôn vinh tài năng, nghị lực vận động viên

Lễ khai mạc có sự kết hợp nghệ thuật truyền thống Nhật Bản cùng các màn trình diễn âm nhạc, vũ đạo độc đáo, tôn vinh vẻ đẹp riêng của mỗi cá nhân và tinh thần hòa nhập. Đặc biệt, ngọn lửa được lấy từ 31 địa điểm thuộc tỉnh Aichi hội tụ tại lễ khai mạc, mang theo thông điệp về sự đoàn kết, ý chí và khát vọng của các vận động viên.

Đại diện Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Lễ khai mạc. Ảnh chụp màn hình

Đài lửa tại Lễ khai mạc Đại hội được chế tác từ đất của 3 vùng gốm nổi tiếng gồm Seto, Tokoname và Sanshu, với sự tham gia của các nghệ nhân và người dân địa phương. Thay vì bùng cháy tức thì như trong nhiều lễ khai mạc thể thao, ngọn lửa tại Asian Para Games 2026 được thiết kế để xuất hiện từ từ, dựa trên kỹ thuật và kinh nghiệm của những người thợ gốm.

Bên cạnh nghi thức thắp đài lửa, chương trình nghệ thuật mang tên "Lễ hội của lửa" kết hợp âm nhạc, vũ đạo, tiếng vỗ tay, nhịp chân và những yếu tố đặc trưng trong các lễ hội dân gian vùng Aichi.

Một điểm đặc biệt khác của Lễ khai mạc Asian Para Games 2026 là hệ thống thuyết minh hỗ trợ tiếp cận mang tên "Commentary Guide". Thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng kết nối internet, vận động viên và khán giả có thể tiếp nhận nội dung thuyết minh bằng âm thanh và phụ đề.

Cầm cờ cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại lễ khai mạc Asian Para Games 2026 là kình ngư Võ Thanh Tùng. Trước đó, Lê Văn Công được xác định là người cầm cờ, nhưng vì lực sĩ này sẽ thi đấu vào sáng 19-10 nên không tham dự Lễ khai mạc.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24-10, tại Nhật Bản, quy tụ khoảng 3.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự với 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn, phấn đấu giành huy chương, trong đó hướng đến huy chương vàng ở môn thế mạnh như bơi và cử tạ.