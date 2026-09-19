Khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 tại Nhật Bản

Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) ở thành phố Nagoya, Nhật Bản, ngày 19/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) ở Nagoya, Nhật Bản tối 19/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) ở Nagoya, Nhật Bản tối 19/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) ở Nagoya, Nhật Bản tối 19/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các nghệ sỹ biểu diễn tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) ở Nagoya, Nhật Bản tối 19/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản diễu hành trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại thành phố Nagoya, ngày 19/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát) ​

Các vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại thành phố Nagoya, Nhật Bản ngày 19/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại thành phố Nagoya, Nhật Bản ngày 19/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đoàn thể thao Turkmenistan diễu hành trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại thành phố Nagoya, Nhật Bản ngày 19/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đoàn thể thao Macao (Trung Quốc) diễu hành trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại thành phố Nagoya, Nhật Bản ngày 19/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đoàn thể thao Hong Kong (Trung Quốc) diễu hành trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại thành phố Nagoya, Nhật Bản, ngày 19/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đoàn thể thao Syria diễu hành trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại thành phố Nagoya, Nhật Bản ngày 19/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đoàn thể thao Trung Quốc diễu hành trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại thành phố Nagoya, Nhật Bản ngày 19/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đoàn thể thao Saudi Arabia diễu hành trong lễ khai mạc ASIAD 20 tại thành phố Nagoya, Nhật Bản, ngày 19/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các vận động viên tuyên thệ trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại thành phố Nagoya, Nhật Bản ngày 19/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát) ​